Quartett startet optimal: Arnbach, Indersdorf, Ampermoching und Tandern mit zweitem Sieg

Teilen

Er knipst schon wieder: Arnbachs Torjäger Daniel Breitenberger traf beim glatten 6:0-Sieg gegen den SV Türk Dachau (weiße Trikots) doppelt. Fotos: hae (2) © hae (2)

So kann man in die Saison starten: Mit sechs Zählern aus zwei Partien bleiben vier Teams noch ohne Punktverlust in der Kreisklasse München.

Dachau – Zwei Spiele, zwei Siege: Der TSV Arnbach, der TSV Indersdorf, der SV Ampermoching sowie der FC Tandern sind optimal in die neue Saison in der Fußball-Kreisklasse 1 gestartet.

Truntschka trifft beim Sieg gegen den SC Inhauser Moos doppelt

TSV Indersdorf – SC Inhauser Moos 3:1 (1:0): Am Samstag war Indersdorf von schweren Unwettern und sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden, tags darauf herrschte am Indersdorfer Sportplatz Fritz-Walter-Wetter. Der TSV Indersdorf gewann das Regenspiel gegen den Angstgegner Inhauser Moos 3:1. Beide Teams hatten auf tiefem Geläuf ihre Probleme, versuchten aber dennoch, ordentlich Fußball zu spielen. Marcel Truntschka brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. In der 56. Minute markierte er auf Vorlage von Christian Bopfinger den Doppelpack. Es war bereits Trunschkas viertes Tor im zweiten Ligaspiel. Nach einem schönen Steckpass von Tobias Altstiel blieb Tim Elstner in der 59. Minute eiskalt vor dem Tor, umkurvte SCI-Torhüter Louis Müller und schob lässig zum 3:0 ein. Mit dem Anschlusstreffer in der 69. Minute durch Maximilian Kopfmüller wurde es noch einmal spannend. Doch die Indersdorfer verteidigten leidenschaftlich und brachten den ersten Heimsieg relativ ungefährdet über die Ziellinie. Somit gelang ihnen ein perfekter Start mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen. (Redaktion Dachau)

Ampermoching gewinnt „Wasserschlacht“ in Moosach

TSV Moosach-H. – SV Ampermoching 1:3 (0:2): „Das war eine Wasserschlacht“, beschrieb Ampermochings Sprecher Jonas Fuchsbichler die äußeren Umstände. Die Ampermochinger kamen damit besser klar, sie waren über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Das frühe 1:0 durch Adinane Ouro-Bodi (9.) war da natürlich hilfreich. In der 40. Minute erhöhte Thomas Reichlmayr nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf auf 2:0. Das 3:0, das die Partie vorzeitig entschied, war dann sehenswert: Fabian Barth war nach einem feinen Steckpass von Maxi Orthofer durch. Zwei Körpertäuschungen des Ampermochinger Torjägers später saß der Moosacher Keeper Victor Hamm auf dem Hosenboden – der Rest war Formsache. In der 80. Minute gab der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Vollversammlung im Ampermochinger Strafraum Elfmeter. Kevin Hämmerle traf zum 1:3. „Da sind wir noch einmal ein bisserl geschwommen“, gab Fuchsbichler zu. Aber das passte ja zur Wasserschlacht. (Thomas Leichsenring)

TSV Arnbach auch gegen Türk Dachau in Torlaune

SV Türk Dachau – TSV Arnbach 0:6 (0:3): Nach dem 5:1- Heimsieg gegen den SV Odelzhausen hat der TSV Arnbach 6:0 beim SV Türk Dachau gewonnen – das nennt man ein Statement zu Saisonbeginn. Mit zwei Siegen und 11:1 Toren sind die Arnbacher nach zwei Spieltagen makellos in die Saison gestartet. Die Kanoniere von TSV-Trainer Daniel Steininger ließen auf dem Kunstrasen der TSV-Anlage in Dachau nichts anbrennen. Nach 16 Minuten eröffnete Heiko Strieder den Torreigen. Daniel Breitenberger sorgte mit einem Doppelschlag (40./43.) kurz vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach einer Stunde Spielzeit machte Florian Riedmair mit dem 4:0 den Sack zu. Doch die Elf von Coach Steininger ließ nicht locker, sie spielte weiter nach vorne. Mit Felix Obeser stellte der TSV dann auch den zweiten Doppelpacker, er bugsierte das Spielgerät noch zwei Mal (78./90.) in die Maschen der hoffnungslos unterlegenen Gastgeber. „Das war heute in Ordnung und wir sind natürlich sehr zufrieden über unseren Saisonstart. Aber noch ist nichts passiert. Am nächsten Wochenende, nach dem Spiel gegen Absteiger Moosach, werden wir mehr sehen“, tritt TSV-Co-Trainer Florian Mayr auf die Euphoriebremse. (Bruno Haelke)

„Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache.“

TSV Hilgertshausen – ASV Dachau II 5:0 (3:0): Es gibt Tage, an denen läuft es einfach nicht. Einen solchen erwischte die Zweite des ASV beim TSV Hilgertshausen. Bereits in der 3. Minute brachte Michael Kornprobst den TSV in Führung. Ausgerechnet Kornprobst, der langjährige Stürmer und Co-Trainer der ASV-Ersten. Aufsteiger Hilgertshausen gab klar den Ton an und zog noch vor der Halbzeit davon. Zunächst bugsierte Tristan Hübner den Ball ins eigene Tor (16.), kurz vor der Pause legte Tobias Stummer das 3:0 nach (40.). Wenig später waren die Gäste im Glück, dass denn zweimal verhinderte die Latte den vierten TSV-Treffer. Nach dem Seitenwechsel machte es Hilgertshausen dann deutlich. Andreas Schmid (52.) und Josef Keimel (61.) stellten auf 5:0. Weil ASV-Keeper Luca Zimmermann einen guten Tag erwischt hatte, blieb es dabei. „Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache“, so das Fazit von ASV-Trainer Dominikus Reischl. (Moritz Stalter)

Frühe Zwei-Tore-Führung: Tandern gewinnt in Schwabhausen

TSV Schwabhausen – FC Tandern 0:3 (0:2): Schwabhausen wollte erstmals in dieser Saison punkten, Tandern reiste mit Respekt an, wollte jedoch nach dem Auftakterfolg vor einer Woche im Derby gegen Hilgertshausen nachlegen. Den deutlich besseren Start erwischten die Gäste – wobei dies fast eine Untertreibung ist. Korbinian Kölbl brachte den FCT in der 3. Minute in Führung und legte nur drei Minuten später das 0:2 nach. Schwabhausen fand ohne Thomas Schneider und Korbinian Wildgruber nicht so richtig in die Partie, während sich Tandern weitere Chancen erspielte. Die Gäste hätten zur Halbzeit höher führen können, vielleicht sogar müssen. So blieb Schwabhausen in Reichweite. Knipser Christian Henning versuchte viel, ließ sich fallen, doch ohne Schneider und Wildgruber hing er in der Luft. In der 55. Minute machte Tandern den Deckel drauf: Andreas Kölbl hätte auf seinen Bruder Korbinian spielen können, zog aber aus der Distanz selbst ab. Die richtige Entscheidung. Der Ball schlug zum 0:3 ein. (Moritz Stalter)

Spielabbruch in Emmering

FC Emmering – VfL Egenburg (beim Stand von 1:2 abgebrochen): Am Ende des Tages war alles nichts wert. Denn das Spiel der Egenburger in Emmering wurde kurz nach dem Seitenwechsel abgebrochen. Zunächst schickte der Schiedsrichter beide Teams für eine halbe Stunde in die Kabine, doch auch danach regnete es in Strömen. Der Platz stand unter Wasser, an Fußball war nicht mehr zu denken. Schade für die Egenburger, die den sehenswerten Heber von Michael Strauss (9.) mit einem Solo von Thomas Berglmeir (12.) und Alessandro Szcpureks Elfmetertreffer (15.) gekontert hatten. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. (Moritz Stalter)