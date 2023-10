Arnbach „kompakt und abgezockt“ – Siege für Dachau und Tandern – Egenburg verliert erstmals

Teilen

Überraschendes Ergebnis: Aufsteiger Hilgertshausen (grüne Trikots) gewann beim Tabellenzweiten Indersdorf (rote Trikots) mit 3:2. Foto: hab © hab

Arnbach marschiert weiter durch die Kreisklasse: Gegen Riedmoos feiert der TSV den achten Sieg. Egenburg muss sich dagegen erstmals geschlagen geben.

Dachau – „Kompakt und abgezockt“ seien die Fußballer des TSV Arnbach, sagt Wolfgang Heigl, Sprecher des Kreisklassisten Riedmoos. Kompakt und abgezockt siegte Arnbach jetzt auch in Riedmoos – und baute die Tabellenführung damit aus. Verfolger Indersdorf verlor überraschend.

TSV Arnbach schlägt Riedmoos und bleibt ungeschlagen

SV Riedmoos – TSV Arnbach 1:3: Arnbach begann das Kunstrasenspiel mit einer sehr stürmischen Anfangsphase, die in der 8. Minute schon durch Stürmer Heiko Strieder mit dem 1:0 für den Tabellenführer belohnt wurde. Danach übernahm jedoch Riedmoos das Kommando, ohne aber zu nennenswerten Torchancen zu kommen. Kurz vor der Halbzeit vergab Arnbach noch einen Foulelfmeter, Schütze war Daniel Breitenberger. Die zweite Hälfte war ausgeglichener. Lukas Karkowski erzielte in der 69. Minute nach einer Ecke das 1:1. Doch postwendend folgte ein Arnbacher Doppelschlag durch Heiko Strieder mit einem Schlenzer in den Winkel (70.) und Torjäger Daniel Breitenberger (71.).

Die beiden Tore seien „durch den Tiefschlaf so einiger Spieler in der Abwehr“ begünstigt worden, so SVR-Sprecher Wolfi Heigl. „Arnbach wird nur schwer zu schlagen sein, dazu sind sie heuer zu kompakt und abgezockt und treffen eben genau in den richtigen Spielphasen das Tor“, sagte Heigl. Arnbachs Sprecher Florian Mayr gab das Lob zurück, er berichtete von einem „intensiven Spiel, Riedmoos war ein sehr starker Gegner, sehr ballsicher und technisch gut“. Riedmoos stand meist tief, Spitzenreiter Arnbach hatte viel Ballbesitz. Es war der siebte Sieg im achten Saisonspiel. (Robert Ohl)

Tezcan schießt Dachau zum Sieg in Odelzhausen

SV Odelzhausen – SV Türk Dachau 0:1: Der Gast aus Dachau gewann ein unterm Strich schwaches Kreisklassenspiel. Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften gute Chancen hatten, diese aber nicht nutzen konnten. Gegen Ende der ersten Spielhälfte übernahm der SV Odelzhausen die Kontrolle, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können. Das Tor des Nachmittags fiel in der 66. Minute. Beran Tezcan verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter sicher.

„Wir hatten noch einige Chancen, waren aber nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen“, so der Sportliche Leiter des SVO, Manuel Kirchberger. Bei Türk Dachau macht sich wieder einmal bemerkbar, dass die Mannschaft wieder langsam komplett wird. Nach dem 4:1 gegen den SV Haimhausen war es der zweite Sieg in Folge. (Robert Ohl)

SC Inhauser Moos dreht Partie gegen Ampermoching

SC Inhauser Moos – SV Ampermoching 3:1: Auf der Anlage des SC Inhauser Moos entwickelte sich ein temporeiches Derby, in dem der Gast aus Ampermoching gegen Ende der ersten Halbzeit nicht unverdient in Führung ging. Mestan Klink traf nach einem Freistoß per Kopf (40.). In der zweiten Halbzeit legte der SCI noch einmal eine Schippe drauf und wurde zusehends spielbestimmend. Daraus resultierte der Ausgleich durch Gezim Pongja per Freistoß in der 68. Minute. Inhauser Moos ließ nicht locker und drängte weiterhin auf das Tor der Gäste. Folgerichtig gingen die Gastgeber in der 68. Minute durch Spielertrainer Domagoj Tiric mit 2:1 Führung. Richard Walter erhöhte in der 82. Minute auf 3:1.

Der Heimsieg sei war am Ende ungefährdet gewesen gegen einen allerdings starken Gegner, sagte SCI-Sprecher Adrian Kunisch. Jürgen Meier vom SV Ampermoching erinnerte an das Nachholspiel gegen den TSV Arnbach am vergangenen Donnerstag (3:3). Diese Partie habe bei dem einen oder anderen wohl noch in den Knochen gesteckt. Die Saison sei bislang ein einziges Auf und Ab. (Robert Ohl)

Fünf Tore in Indersdorf

TSV Indersdorf – TSV Hilgertshausen 2:3: Aufsteiger Hilgertshausen hat beim Tabellenzweiten Indersdorf einen nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg eingefahren. Die Hilgertshauser waren von Anfang an wach, wesentlich präsenter als in den vergangenen Spielen. So musste der frühere Hilgertshauser Keeper Andi Koll, nun bei Indersdorf zwischen den Pfosten, bereits in der 7. Minute hinter sich greifen. Sebastian Oberhauser verwandelte einen Foul-Elfmeter zur Hilgertshauser Führung. 20 Minuten später zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, diesmal gab es Elfmeter für Indersdorf. Doch Gäste-Torwart Aron Sturm parierte bravourös – bereits zum zweiten Mal in dieser Saison.

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für Indersdorf. Dann zeigte Marcel Truntschka seine Klasse, er erzielte das 1:1 (65.) und acht Minuten später das 2:1 für Indersdorf. Doch Hilgertshausen ließ nicht locker und glich nur drei Minuten später durch Josef Keimel aus. Jetzt wollten beide Mannschaften den Sieg – mit dem besseren Ende für Hilgertshausen. Andi Schmid erzielte in der 93. Minute den umjubelten Siegtreffer. (Redaktion Dachau)

Frühe Führung reicht nicht: Haimhausen unterliegt Moosach

SV Haimhausen – TSV Moosach-Hartmannshofen 1:4: Die Begründung, die Chris Schmeizl für die aktuelle Misere liefert, ist so einfach wie zutreffend. Der Haimhausener Spielertrainer berichtet schlichtweg von „zu wenig Toren vorne und zu vielen Toren hinten“. Dass es beim SVH seit etwa drei Wochen nicht läuft, hängt jedoch vor allem mit der personellen Situation zusammen. Schmeizl muss immer wieder verletzte oder erkrankte Spieler ersetzen. „Das geht meistens 45 Minuten gut, da kriegen wir das hin, aber über 90 Minuten reicht’s halt nicht.“

Das war auch im Heimspiel gegen Moosach nicht anders. Sebastian Lemmermöhle brachte Haimhausen schon nach acht Minuten sogar in Führung. Dass Simon Schmid in der 25. Minute ausglich, war ärgerlich, aber noch zu verschmerzen.

Nach der Pause aber wurde es unerfreulich. Mehr und mehr machte sich bemerkbar, dass Haimhausen in Schwierigkeiten steckt. Markus Schneider besorgte nach einer Stunde für die Gäste aus München die Führung, in der 76. Minute legte Philip Obi nach. Mit Ismail Hürriyetoglus Tor kurz vor Schluss wurde die Sache sogar noch deutlich. (Thomas Leichsenring)

Punkteteilung zwischen Schwabhausen und Dachau

TSV Schwabhausen – ASV Dachau II 1:1: Die Zuschauer in Schwabhausen hätten nichts verpasst, wenn sie erst zur zweiten Hälfte gekommen wären. Vor der Pause passierte so gut wie nichts, auch das Niveau war überschaubar. Nach dem Seitenwechsel fielen immerhin Tore. Das Schlusslicht aus Dachau verteidigte zwar gut, dennoch musste Torhüter Amin Faouzi zweimal retten. In der 74. Minute war der Schlussmann dann geschlagen, weil Korbinian Wildgruber aus 20 Metern einen Flatterball auspackte. Der Ball schlug zwar zentral ein, dennoch war er für Faouzi unhaltbar.

Schwabhausen war auf Siegkurs, doch die ASV-Zweite hatte das letzte Wort: Tristan Hübner stoppte einen Freistoß aus dem Halbfeld mit der Brust und blieb vor dem Tor cool (85.). Beim 1:1 blieb es. (Moritz Stalter)

Last-Minute-Sieg für den FC Tandern

FC Tandern –SG Altomünster/Pipinsried II 2:1: Tandern war in einer zähen Partie zunächst aktiver. Der FCT erspielte sich ein leichtes Übergewicht und belohnte sich in der 25. Minute. Jonas Kölbl stellte nach einer sehenswerten Kombination mit Bruder Korbinian auf 1:0 (24.). Alto steigerte sich in der Folge, das Spiel war nun offen. Die Gäste wurden zwingender und glichen in der 41. Minute durch Flo Mederers Kopfballtreffer aus – Alto war nun im Aufwind. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste am Drücker, wobei die Hochkaräter fehlten. Bis kurz vor Schluss blieb es beim 1:1. Dann war Jonas Kölbl nach einem katastrophalen Fehlpass der SG-Defensive zum zweiten Mal zur Stelle. Sein 2:1 in der 89. Spielminute war gleichzeitig der Endstand. Während der FCT weiterhin auf dem fünften Platz liegt, ist Alto nun punktgleich mit Schlusslicht ASV Dachau II. (Moritz Stalter)

Spitzenreiter Egenburg kassiert erste Niederlage in der Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – FC Emmering 1:2: Tabellenführer Egenburg ging mit sieben Siegen in Folge ins Heimspiel gegen den FC Emmering. Die Gäste hatten erst vier Punkte auf dem Konto. Mit einem Auswärtssieg im Glonntalstadion rechneten wohl nur die optimistischsten FCE-Fans. Die bekamen in der 4. Minute Futter, denn Louis Kellner brachte Emmering in Führung. Während Egenburg schnell zurückschlagen wollte, blieben die Gäste eiskalt. Fabian Trinkl legte noch in der Anfangsviertelstunde das 0:2 nach. Nun war der Spitzenreiter gefordert. Egenburg bestimmte zwar das Spielgeschehen, doch in der Offensive fehlten die Ideen. So blieben die Torchancen zunächst aus – bis zur 42. Minute. Nach einem Eckball köpfte Maxi Weindl zum 1:2 ein (42.).

Nach dem Seitenwechsel wollte Egenburg den schnellen Ausgleich, doch der Sturmlauf blieb aus. Erst in den letzten 20 Minuten wurde es vor dem Gästetor noch mal gefährlich. Die beste Chance hatte Weindl, doch den verhinderten FCE-Keeper Okan Celebi mit einem sensationellen Reflex und wenig später die Latte. So riss die Siegesserie. Egenburg bleibt aber weiter mit großem Abstand Spitzenreiter. (Moritz Stalter)