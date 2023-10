Arnbach nimmt die nächste Hürde - Rückkehrer rettet Tandern - Egenburg gewinnt Topspiel

Bisher nur am Jubeln: Der VfL Egenburg bleibt nach dem Sieg gegen Gröbenzell weiter ungeschlagen in dieser Saison. © Lina Schmitz & Lisa Krause

Es läuft beim TSV Arnbach und VfL Egenburg: Die beiden Teams bejubeln die nächsten Siege und führen die Tabelle in ihrer Kreisklassen-Gruppe an.

Dachau – Die Saison ist noch jung, dennoch kann man schon jetzt mit Fug und Recht behaupten: Der TSV Arnbach steuert in Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Beim 5:0 gegen die SG Altomünster/Pipinsried II hatte der Tabellenführer der Kreisklasse München 1 allerdings ein paar Schwierigkeiten.

Tabellenführer Arnbach fährt nächsten souveränen Dreier ein

TSV Arnbach – SG Altomünster/Pipinsried II 5:0: Daniel Breitenberger, so etwas wie Arnbachs Torschütze vom Dienst, ging diesmal doch tatsächlich leer aus. Aber der souveräne Tabellenführer der Kreisklasse München 1 brachte auch so einen deutlichen Sieg unter Dach und Fach – es war der siebte Sieg im siebten Spiel. Die SG Altomünster/Pipinsried II spielte allerdings eine sehr ordentliche erste Halbzeit. Wer denn da der ungeschlagene Tabellenführer und wer Tabellenvorletzter war, war kaum ersichtlich. In der 30. Minute pariert der Arnbacher Keeper Florian Gazdag einen tollen Schuss von Kevin Kodzia prächtig. Ein unhaltbarer Freistoß brachte Arnbach in der 37. Minute die Führung. Felix Obeser trat den Ball sehenswert unter die Latte. Noch vor der Pause vergab Tobias Isemann nach einer Flanke von Florian Mederer die riesen Chance zum Ausgleich.

Nach der Halbzeit drehte Tabellenführer Arnbach aber dann so richtig auf. Innerhalb von sieben Minuten wurde aus dem 1:0 ein 4:0. Es trafen Markus Willibald (54.), Michael Breitenberger (56.) und Simon Lutz (61.). In der 78. Minute traf Maximilian Mauer noch ins eigene Tor. (Redaktion Dachau)

SV Türk Dachau gewinnt Kunstrasen-Spiel gegen Haimhausen

SV Türk Dachau – Haimhausen 4:1: Die Zuschauer sahen eine unterhaltsame Kunstrasen-Partie mit einem verdienten Sieger. Haimhausens Trainer Christian Schmeizl war wie seine Mannschaft nicht begeistert, was den Untergrund betraf: „Komischerweise haben wir auf Kunstrasen gespielt, obwohl der Rasenplatz aufbereitet war, das war seltsam.

Die Treffer zum zweiten Saisonsieg für die Dachauer erzielten Beran Tezcan (5.), Oldie Serhat Dikmen (36.), Oussama Boulezaz (74.) mit einem Foulelfmeter und Jonny Hoang (80.). Den Ehrentreffer zum 1:3 markierte Modibo Kanare (43.).

Die Freude war Dachaus Sprecher Hasan Kavuktepe nach den schweren Wochen anzumerken. Bei Türk Dachau waren Urlauber und zuvor Verletzte zurück, „wir konnten aus dem Vollen schöpfen“, so Kavuktepe. Auf dem Platz war das auch zu sehen, vor allem bei Kontern war der Gastgeber gefährlich. Der Sieg sei verdient gewesen.

„Zur Zeit läuft es bei uns leider nicht, wir kriegen zu einfache Tore aktuell.“

Schmeizl war nicht zu 100 Prozent dieser Auffassung: „Die erste Halbzeit spielen wir auf ein Tor und haben sehr viele Chancen. Und dann bist du auf einmal 2:0 hinten. Zur Zeit läuft es bei uns leider nicht, wir kriegen zu einfache Tore aktuell.“ (Robert Ohl)

„Ein Punkt wär hier ein absolutes Muss gewesen.“

SV Odelzhausen – FC Tandern 2:3: Eine Woche nach dem überraschend deutlichen 5:2-Sieg in Haimhausen hat der SV Odelzhausen seine fünfte Saisonniederlage einstecken müssen. „Ein Punkt wär hier ein absolutes Muss gewesen, von der Leistung, als auch von der Dringlichkeit“, sagte Spielertrainer Christoph Augustin nach dem Spiel.

Stemate schießt den FC Tandern zum Auswärtssieg

Beide Mannschaften traten dezimiert an – und beide schenkten das erste Tor jeweils her. Korbinian Kölbl traf nach neun Minuten für Tandern, in der 22. Minute glich Alexander Frech aus. Beiden Toren waren Fehler im Spielaufbau vorausgegangen. Mit dem „gefühlt ersten echten Torschuss“ habe eine effiziente Tanderner Mannschaft das zweite Tor gemacht, so Augustin. Niclas Grosa traf in der 51. Minute. Das verdiente 2:2 durch Peter Wagner fiel jedoch schon kurz darauf (59.). „Wir sind dem dritten Tor zu diesem Zeitpunkt deutlich näher als der Gast“, so Augustin. Aber Gästekeeper Adrian Hebbeler ließ sich nicht noch einmal bezwingen. Unter anderem holte er beim Stand von 2:2 einen toll geschossenen Freistoß von Co-Trainer Robert Mederer sensationell aus dem Eck. Odelzhausen machte weiter Druck – und fing sich nach einer eigenen Ecke einen Konter, der zum 3:2 führte. Torschütze war Thorsten Stemate (76.).

Es sind Geschichten, die nur der Amateursport schreibt: Thorsten Stemate hatte seine Karriere mehr oder weniger beendet. Aufgrund der großen Personalnot reaktivierte FCT-Trainer Oliver Beck den 37-jährigen Stürmer. Stemate hatte sein letztes Spiel für die erste Mannschaft vor viereinhalb Jahren absolviert. Damals in der A-Klasse. Nun saß er eine Liga höher auf der Bank – wurde eingewechselt und erzielte das Siegtor. (Moritz Stalter)

Kein Sieger im Duell zwischen Moosach-Hartmannshofen und Indersdorf

TSV Moosach-Hartmannshofen – TSV Indersdorf 1:1: War das Remis beim Tabellensiebten Moosach-Hartmannshofen ein gewonnener Punkt? Oder waren da zwei verloren gegangen? Das waren die Fragen, die sich die Kicker vom TSV Indersdorf nach dem 1:1 stellen mussten.

Bereits in der 2. Spielminute gingen die Indersdorfer in Führung. Torschütze war Nico Karelly, mit einem sehr schönen Volleyschuss stellte er auf 1:0 für den Gast. Leider musste der Torschütze kurz darauf verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. Nur sechs Minuten nach dem Rückstand konnte Moosach-Hartmannshofen ausgleichen. Es war ebenfalls ein sehenswerter Treffer. Tobias Wild überwand Indersdorfs Torhüter Jonas Tschiesche mit einem herrlichen Freistoß. Die Entscheidung des Schiedsrichters auf Foulspiel, sei jedoch sehr umstritten gewesen, betonten die Indersdorfer. In der Folge hatten die Indersdorfer noch einige gute Torchancen, um vor der Halbzeitpause abermals in Führung zu gehen. Doch der glänzend aufgelegte Moosacher Keeper Victor Hamm hatte etwas dagegen, er parierte bei einigen Einschussmöglichkeiten prächtig. So ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Indersdorf hatte Chancen, ein zweites Tor wollte aber nicht gelingen. Aufgrund einiger Chancen durch Standardsituationen der Moosacher war das Unentschieden am Ende womöglich gerecht.

Mit 19 Punkten nach acht Spielen liegen die Indersdorfer auf Platz zwei der Tabelle. Tabellenführer Arnbach hat nach sieben Spielen 21 Punkte. (Redaktion Dachau)

Last-Minute-Sieg für den SC Inhauser Moos

ASV Dachau II – SC Inhauser Moos 1:2: Die Überraschung war möglich. Über 90 Minuten lang bot die ASV-Zweite dem Tabellendritten SC Inhauser Moos Paroli – und kitzelte den großen Favoriten dadurch. Die Gäste bestimmten zwar das Spiel, doch dies gehörte zum Spielplan der Dachauer. „Wir haben es aus der Hand gegeben und uns darauf konzentriert, wenig zuzulassen“, sagte ASV-Coach Dominikus Reischl. Der Plan ging auf. Inhauser Moos blieb vor der Pause ohne nennenswerte Chance. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann gefährlicher, doch der reaktivierte ASV-Schlussmann Sebastian Fröhlich hielt sein Team im Spiel – unter anderem mit einer Glanztat gegen Marco Hahm.

In der 69. Minute war der Keeper allerdings geschlagen. Nicolas Schmöller stellte auf 0:1. Die Dachauer zeigten aber Moral und schlugen durch ihren Spielertrainer Reischl zurück (86.). Bis in die Nachspielzeit durfte die Heimelf vom Punktgewinn träumen. Dann sorgte Maximilian Kopfmüller mit seinem Treffer zum 1:2 für großen Jubel beim SC Inhauser Moos. (Moritz Stalter)

Es sollte nicht sein: Hilgertshausen unterliegt Schwabhausen

TSV Hilgertshausen – TSV Schwabhausen 1:2: Die beiden Tabellennachbarn lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem zunächst die Torchancen fehlten. Kurz vor der Halbzeit ließ Hilgertshausen den Gästen allerdings zu viel Raum. Den nutzte Christian Henning (44.). Nach der Halbzeit ein anderes Bild: Hilgertshausen fand immer besser in die Partie – auch weil die Einwechselspieler Michael Kornprobst, Sebastian Oberhauser und Marius Klimmer frischen Wind reinbrachten. In der 80. Minute erzielte Oberhauser per Elfmeter den verdienten Ausgleich.

Der TSV Hilgertshausen war nun drauf und dran, die Partie zu drehen, die Latte sowie Schwabhausens Keeper Martin Höß verhinderten aber den zweiten Treffer. Bis in die Nachspielzeit blieb es beim Remis. Dann starteten die Gäste aus Schwabhausen ihren letzten Angriff – mit Erfolg: Fabian Göttler erzielte nach einer flachen Hereingabe das 1:2 (90.+2). (Moritz Stalter)

Egenburg gewinnt das Topspiel der Kreisklasse Zugspitze

1. SC Gröbenzell – VfL Egenburg 0:1: Der VfL Egenburg eilt weiter von Erfolg zu Erfolg. Auch im Spitzenspiel beim SC Gröbenzell war das Team von Spielertrainer Christian Hain nicht aufzuhalten. Egenburg startete druckvoll und erspielte sich vor der Halbzeitpause gute Chancen, darunter ein Pfostentreffer nach einer Ecke von Stefan Naßl. Der Tabellenzweite aus Gröbenzell hatte nicht nur in dieser Situation Dusel. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gastgeber besser rein, der VfL kontrollierte das Spielgeschehen aber weiterhin. Danach änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nichts. Egenburg war besser. Der Führungstreffer in der 55. Minute fiel dennoch glücklich, denn der Gröbenzeller Tobias Wiesmayer bugsierte den Ball ins eigene Tor. Verdient war das 1:0 dennoch.

Gröbenzell antwortete, eine Viertelstunde lang drückte der Verfolger die Egenburger in die Defensive – ohne jedoch klare Chancen herauszuspielen. Die Gäste müssen sich nur vorwerfen, ihre Konter nicht gut ausgespielt zu haben. So blieb es spannend, am Spielstand sollte sich aber nichts mehr ändern. (Moritz Stalter)