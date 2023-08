Absteiger Aspis ringt Aufsteiger Grünbach nieder - Siege für Walpertskirchen II und Steinkirchen

Ende einer hitzigen Partie: Schiedsrichter Turgay Karademir musste die Spieler aus Taufkirchen (schwarz-blau) und Grünbach nach dem Schlusspfiff beruhigen. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Während Niklas Zott den TSV Grüntegernbach gegen Lengdorf II jubeln lässt, gehen auch Aspis Taufkirchen und Walpertskirchen II als Sieger von Platz.

Aspis schlägt Grünbach

„Das erwartet enge Spiel gegen einen unangenehmen Gegner“, wie von Aspis Spielertrainer Leo Balderanos vorhergesagt, entwickelte sich zäh. Der Aufsteiger hatte die erste Torchance, doch Dominik Kühn setzte die Kugel nach tollem Zuspiel von Armin Pasic am Tor vorbei. Der Gast spielte eine „robuste, kampfbetonte und eklige Partie“, sagte Balderanos. So brachte erst ein Standardtor, nach zweimaligem Pfostenkopfball, schließlich durch Yassine Lamghini die längst überfällige Führung (44.). Grünbach agierte weiter sehr hart. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis Robin Schluttenhofer und Panagiotis Mavridis in Unterzahl – Orhan Ibil hatte die Ampelkarte gesehen – den letztlich souveränen Sieg sicherstellten.

Zott mit dem goldenen Trefefr für den TSV Grüntegernbach

TSV-Coach Matthias Kurz zeigte sich zufrieden mit den drei Punkten, jedoch nicht mit der Torausbeute. Es dauerte bis zur 20. Minute, als beim ersten ernst zu nehmenden Angriff das 1:0 gelang. Eine maßgerechte Freistoßflanke seines Spielertrainers köpfte Niklas Zott in die Maschen. Nachdem Moritz Greimel und Zott beste Einschußmöglichkeiten liegen ließen, machten sich die Gäste dran, den Ausgleich zu erzielen. Alex Kiefinger und Jakob Altmann versäumten dies aber bis zur Pause. Nach der Pause kam von den Gästen nicht mehr viel. Auf der anderen Seite scheiterte Greimel am Pfosten, und der eingewechselte Bernhard Ostermaier fand in FCL-Torwart Matthias Besser seinen Meister.

Der SV Walpertskirchen II schießt die SG Buch/Forstern II ab

WSV-Torjäger Christian Käser bekam nach Verletzungspause Spielpraxis in der Reserve und führte sich gleich mit zwei Treffern in der Anfangsphase prächtig ein. Der Gast verkürzte noch vor der Pause durch Christoph Geisenhofer in einer Phase, als die Gastgeber eine Verschnaufpause einlegten. Nach dem Seitenwechsel machte der WSV kurzen Prozess und legte weitere Treffer durch Benjamin Hötscher, Andreas Stangl, Michael Mayr und Michael Renner zum souveränen Sieg nach.

Keine Tore beim FC Inning

Der gewünschte Heimsieg war aufgrund der widrigen Platzverhältnisse nur schwer möglich. Trotzdem zeigte das Team um die Spielertrainer Adrian und Manuel Hahn tolle Moral und Einstellung, ohne jedoch das Quäntchen Glück im Torabschluss zu haben. Lukas Feldmeier, Mathias Lex und Sebastian Heller scheiterten nur knapp. Isen wehrte sich tapfer, blockierte im letzten Moment den Toreinschlag, oder die FC-Spieler scheiterten am glänzend aufgelegten Gästekeeper Bernhard Posch. So auch in der Schlussminute, als sich Heller rechts durchtankte, seine scharfe Flanke Adrian Hahn erreichte, der volley abzog, doch Posch mit einer riesen Glanztat den möglichen Siegtreffer verhinderte.

Der FSV Steinkirchen feiert einen Heimsieg gegen den TSV St. Wolfgang

Die Gastgeber versemmelten hochkarätige Tormöglichkeiten durch Philipp Utz, Luis Eibl und Tobias Obermaier, sodass torlos die Seiten gewechselt wurden. Nach der Pause lief das Kombinationsspiel der Gastgeber schnörkelloser. Und nach dem Führungstreffer durch Eibl, der einen flachen Querpass von Leo Weber eindrückte, gab der Gastgeber mächtig Gas. Da konnte auch die Schläfrigkeit der Steinkirchener Defensive beim Ausgleich durch Marco Suchy nichts daran ändern. Ein kluger Steckpass von FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou durch die Schnittstelle erreichte Christopher Müller, der zum 2:1 traf: Nur drei Minuten später stellte Ibrahim Krraki nach tollem Zusammenspiel mit Leo Glasauer per Flachschuss den hochverdienten Sieg sicher. (Walter Pelzl)