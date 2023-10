Aspis und Steinkirchen im Gleichschritt voran – Verfolger Dorfen trifft gegen Moosen achtmal

Zu Fall gebracht wurde Steinkirchens Julian Huber von Moritz Hertel. Das Foul beobachteten der spätere Torschütze Ibrahim Krraki, Simon Schrafen, Stefan Ortner und Manuel Brenninger (hinten, v. l.). Foto: DFI © DFI

Während das Spitzenduo der A-Klasse Aspis Taufkirchen und FSV Steinkirchen dreifach punktet, gibt es eine Nullnummer in Walpertskirchen.

Der TSV Dorfen II schenkt Moosen II acht Tore ein

Dorfen hatte gegen das punktlose Schlusslicht alles im Griff. Clemens Blaha münzte die Überlegenheit in der 22. Minute zum 1:0 um. Wenig später köpfte er eine Flanke zum 2:0 ein, und Matias Ladendorf verwandelte einen Querpass noch vor der Pause zum 3:0. Nach dem Wechsel erhöhte Niklas Jensen nach einem langen Ball auf 4:0 – und Dorfen marschierte weiter. Bernado Kittler Venda baute den Vorsprung per Kopf aus (69.). Moosen gab ein kurzes Lebenszeichen von sich und traf durch Martin Weichselgartner zum 1:5. Er hämmerte einen Weitschuss in den Winkel (82.). Aber Dorfen antwortete durch Ladendorf mit dem 6:1, ehe Jensen einen Foulelfmeter zum 7:1 verwandelte. Ladendorf machte in der 88. Minute seinen Hattrick perfekt. „Auch wenn wir in der ersten Halbzeit mehr Tore machen müssten, sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, freute sich Dorfens Co-Spielertrainer Ferdinand Rühl.

Ein Treffer reicht Steinkirchen zum Sieg gegen Lengdorf II

„Wer das Tor macht, der gewinnt auch das Spiel“, sagt Lengdorfs Trainer Stefan Ortner. Die Gastgeber versuchten anfangs, mit vielen hohen Bällen die FC-Abwehr zu überwinden, doch diese fing die Bälle sicher ab. Nach der Halbzeit fiel dann das vermeintliche Lengdorfer 1:0 nach einem Zusammenprall zwischen FSV-Torwart Tristan Kaup und einem Mitspieler. Laut Ortner hatte der Schiedsrichter zuvor aber ein Foulspiel gesehen. Nach einem Freistoß ging dann Steinkirchen in Führung: Ibrahim Krraki nutzte nach einem Freistoß einen Abpraller zum 1:0 (52.).

Tabellenführer Aspis Taufkirchen feiert neunten Saisonsieg

Der Tabellenführer startete bereits früh gut in die Partie, ließ aber gute Torchancen liegen. In der 21. Minute brach Robin Schluttenhofer den Bann. Er nagelte einen Weitschuss zum verdienten 1:0 in den Winkel. Noch vor der Pause erhöhte Schluttenhofer nach einem Kurzpassspiel mit Maximilian Bachmaier auf 2:0. Die zweite Halbzeit startete zunächst mit vielen Fouls auf beiden Seiten, bis die Gäste nach einem Foul im Strafraum durch Felix Eiermann den 1:2-Anschlusstreffer setzten (61.). Danach wollte es Aspis wissen und kam durch eine schöne Einzelaktion von Bachmaier zum 3:1 (73.) „Wir haben es in der zweiten Halbzeit unnötig spannend gemacht, jedoch am Ende den Sieg verdient eingefahren“, sagte Aspis-Trainer Leonidas Balderanos.

Isen entführt drei Punkte vom TSV St. Wolfgang II

„Wir haben das Spiel über die gesamten 90 Minuten beherrscht“, sagt Isens Abteilungsleiter Oliver Schmidt. In den ersten Minuten versuchten die Gastgeber Druck nach vorne auszuüben, scheiterten jedoch an der Spielweise der Isener. Diese übernahmen schnell das Kommando. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite traf Lorenz Schwaiger in der 24. Minute zum 1:0. Nach der Pause waren die Gäste weiterhin die überlegene Mannschaft: Erst erhöhte Felix Wolfbauer nach einem beherzten Solo von der Mittellinie bis zum gegnerischen Tor auf 2:0 (60.), dann traf Christoph Griesbeck nach einer Flanke per Kopf zum 3:0 (63.) – der Endstand. St. Wolfgangs Thomas Loidl sah in den Schlussminuten nach einem Foulspiel noch die Ampelkarte.

Keine Tore in Walpertskirchen

„Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir im Chancenplus waren“, analysierte TSV-Spielertrainer Matthias Kurz. Beide Teams zeigten offensiv wenig. Andreas Stangl schoss den Ball bei der größten SVW-Chance neben das Tor, während Johannes Fink die sichere Führung für den TSV vergab. Nach der Halbzeitpause erspielte sich Grüntegernbach zwar immer mehr Möglichkeiten, jedoch konnten Kurz und Fink ihre Großchancen nicht nutzen. (Magdalena Daimer)