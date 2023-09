„Das war zu wenig und absolut enttäuschend“ - ASV Dachau chancenlos im Absteigerduell

Ein Fehler ging diesem Tor voraus: Christian Schmuckermeier (gelbes Trikot) vom SE Freising umkurvt ASV-Keeper Korbinian Dietrich und schiebt zum 1:0 ein. Foto: lehmANN © lehmANN

Gebrauchter Tag für den ASV Dachau. Im Absteigerduell beim SE Freising geht das Team von Manuel Haupt nach vier Spielen mal wieder als Verlierer vom Platz.

Freising/Dachau – In der 86. Minute haben die Gäste aus Dachau gezeigt, was sie draufhaben. Sebastian Mack vollendete den schönen Spielzug erfolgreich, doch zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst verloren. Der ASV Dachau hat im Absteigerduell beim SE Freising eine 2:5-Packung kassiert und muss langsam aufpassen, denn die Konkurrenz in der Bezirksliga Nord macht ihre Hausaufgaben.

„Das Gegentor ärgert mich ungemein, weil wir diesen Fehler schon öfter gemacht haben.“

Die Dachauer hatten sich zu Saisonbeginn aufgrund der durch die Relegation verkürzten Sommerpause eine Schonfrist verpasst. Die ist seit Wochen abgelaufen, doch die positive Entwicklung geht schleppend voran. Auf kleine Steigerungen wie zuletzt in Kammerberg folgen Rückfälle wie das Spiel in Freising. „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt“, musste ASV-Trainer Manuel Haupt nach der Partie zugeben. Kann vorkommen, sollte aber nicht zu häufig passieren. Was Haupt wirklich ärgerte, waren die Fehler, die seine Spieler machten.

Fehler wie der vor dem ersten Gegentor. Denn in der 20. Minute wollten drei Gäste einen Freisinger an der Mittellinie unter Druck setzen. Sie vergaßen dabei aber den letzten Schritt. Den Zweikampf. Der Gegenspieler hatte Zeit für eine Lösung und passte ins Zentrum, wo die Stadtwälder nun in Unterzahl waren. Christian Schmuckermeier kam an den Ball und brachte den SEF in Führung. „Das Gegentor ärgert mich ungemein, weil wir diesen Fehler schon öfter gemacht haben und seit Wochen darüber sprechen“, sagt Haupt.

Dachau schläft bei Standards

Die Gäste hatten zwar die Chance auf den Ausgleich, doch auch den zweiten Treffer erzielte Freisings Schmuckermeier (32.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste aus dem Nichts zurück in die Partie, weil Sebastian Mack nach einem verheerenden Rückpass der Eintracht zur Stelle war (45.). Die Gäste waren in Schlagdistanz.

Nach dem Seitenwechsel verspielte der ASV diese Position aber leichtfertig. Zweimal passten die Gäste bei gegnerischen Standards nicht auf, zweimal klingelte es. Dabei waren mit Tim Bürchner und Zvonimir Kulic zwei große, kopfballstarke Defensivspieler zurück im Aufgebot. Doch die Zuordnung stimmte nicht. In der 65. Minute köpfte Michael Schmid nach einer Ecke am langen Pfosten ungestört ein. Zwölf Minuten beinahe eine Kopie dieser Szene, mit dem Unterschied, dass Marcel Hack mit dem Fuß auf 4:1 für den SEF erhöhte (77.).

„Wir haben heute die Zweikämpfe mit zu wenig Spannung geführt.“

Die Partie war damit entschieden, denn die Gäste machten nicht den Eindruck, noch einmal zurückkommen zu können. Tore sollten allerdings noch fallen. Felix Fischer erzielte den fünften Freisinger Treffer (84.), ehe wenig später Mack den Doppelpack schnürte und das 2:5 aus Dachauer Sicht markierte. „Da haben wir gesehen, wie es gehen könnte“, so Haupt. Aber: „Wir haben heute keine Zehn-Meter-Bälle angebracht und die Zweikämpfe mit zu wenig Spannung geführt. Das war zu wenig heute und absolut enttäuschend.“ Am Samstag kann der ASV Dachau im Heimspiel gegen den SV Waldeck eine Reaktion zeigen. (Moritz Stalter)