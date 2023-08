ASV Habach gegen TSV Neuried mit Glück, Cleverness und Doppelpacker Maximilian Nebl

Von: Roland Halmel

Teilen

Gedankenschnell: Maximilian Nebl (im blauen Trikot) spitzelt Neurieds Torhüter durch die Beine und besorgt damit den Habacher Führungstreffer. Foto: halmel © halmel

Traumstart für den ASV Habach! Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel in Neuried steht der Aufsteiger in der Bezirksliga Süd an der Tabellenspitze.

Habach – Auch auswärts klappt’s: Nach den ersten drei Bezirksliga-Punkten in der vergangenen Woche im Heimspiel gegen Wacker München legte der ASV Habach jetzt in der Fremde nach. Beim TSV Neuried erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Markus Vogt durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg drei weitere Zähler. „Einfach überragend, wie sich die Jungs heute wieder reingehängt haben“, lobte Vogt seine Mannen nach dem zweiten Sieg, mit dem der ASV zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd übernahm.

„Für uns zählen die Punkte für den Klassenerhalt.“

„Das ist egal, für uns zählen die Punkte für den Klassenerhalt“, so Vogt, der gegen die trüben Regenwolken anstrahlte. „Wir haben das hohe Tempo der ersten Hälfte mitgehalten und am Ende haben wir es richtig gut verteidigt“, urteilte Vogt zufrieden. „Und ein bisserl Glück haben wir auch gebraucht“, ergänzte ASV-Spielmacher Felix Habersetzer.

Der Aufsteiger zeigte aber auch die nötige Cleverness. Maximilian Nebl erarbeitete sich kurz vor Schluss an der gegnerischen Eckfahne einen Freistoß, der seinem Team wertvolle Sekunden während eines Sturmlaufs der Hausherren verschaffte. „Wir sind in der Liga angekommen“, konstatierte Vogt.

Neurieds Keeper Kühnle sieht beim Führungstreffer des ASV Habach nicht gut aus

Seine gegenüber dem Wacker-Spiel auf zwei Positionen veränderte Mannschaft – Benedikt Heckmeier ersetzte den beruflich verhinderten Florian Kögl, Maximilian Kalus spielte für Youngster Georg Off – hielt von Beginn an gegen die Neurieder, die mit einem 4:1 in Bad Heilbrunn ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet waren, vollumfänglich mit. In der ausgeglichen Anfangsphase ging es sehr flott hin und her. Die erste Großchance verzeichneten die Habacher. Einen scharfen Schuss von Nebl aus 16 Metern wehrte TSV-Schlussmann Konstantin Kühnle mit den Fingerspitzen noch ab (13.) – statt eines Treffers gab es für die Habacher nur eine Ecke, die nichts einbrachte.

Auf der Gegenseite blockte ASV-Verteidiger Peter Diepold einen gefährlichen Schuss von Lorenzo Kurras (25.). Gleich im Anschluss durfte der zahlreich vertretene Habacher Anhang jubeln. Der gedankenschnelle Nebl spitzelte TSV-Keeper Kühnle, kurz bevor dieser den Ball aufnehmen konnte, das Spielgerät zum 1:0 durch die Füße (23.). Die Antwort der Gastgeber waren zwei Schüsse von Kurras (29., 31.), die aber nichts einbrachten. Stattdessen schlug Nebl mit einem sehenswerten Treffer erneut zu.

Lasse Wippert gelingt nur noch der Anschlusstreffer für den TSV Neuried

Maximilian Feigl setzte mit einem starken Seitenwechsel Tobias Habersetzer auf der Außenbahn in Szene. Dessen Flanke aus vollem Lauf vollendete der ASV-Torjäger eiskalt mit einem präzisen Kopfball zum 2:0 (36.). Die Führung brachten die Gäste auch in die Kabine, weil Neurieds Max Schwahn kurz vor dem Wechsel freistehend am ASV-Kasten vorbeischoss (42.).

Die Neurieder kamen nach der Pause mit enorm viel Schwung auf den Platz zurück. Die Habacher Abwehr stand aber sicher. Mehr als einen Freistoß von Thomas Maier, den Keeper Tobias Radiske parierte (51.), ließen die Gäste nicht zu. Kurz nach der Auswechslung des starken Benedikt Buchner, der wegen einer Knöchelverletzung vom Platz musste, präsentierte sich der ASV kurzzeitig unsortiert – und das bestrafte Lasse Wippert mit dem 1:2-Anschlusstreffer (67.).

Im direkten Gegenzug verpasste Kalus mit einem Heber das dritte Habacher Tor nur knapp (68.). Danach stemmten sich die Habacher mit Mann und Maus dem Sturmlauf des TSV entgegen – mit Erfolg. Die Neurieder kamen nur zu wenigen Chancen. Eine davon hatte es aber richtig in sich. Tobias Radiske verhinderte mit einer Glanzparade gegen Max Kriebel den möglichen Ausgleich (76.). Danach verteidigten die Gäste fast alles weg. Ein Schuss von Alay Uslu (90.+3) und zwei Ecken in der Nachspielzeit brachten nichts mehr ein, und damit war der erste Auswärtssieg des ASV in der Bezirksliga unter Dach und Fach. (ROLAND HALMEL)