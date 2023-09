ASV Habach vermisst Leichtigkeit und Spielglück: „Kein Thema, dass wir Krisenstimmung haben“

Von: Andreas Mayr

Nicht der Tag des ASV Habach: Der Aufsteiger verliert gegen die SpVgg Haidhausen und kommt nicht aus dem Tabellenkeller. © Markus Nebl

Ein ganz bitterer Tag für den ASV Habach: Der Aufsteiger verliert das Krisenduell der Bezirksliga Süd gegen Haidhausen mit 0:1.

Habach – Die Habacher und ihr Vereinsheim sind wahrlich die Attraktion der Bezirksliga. Pünktlich zur Oktoberfestzeit lud Stüberlwirt Alex Maier zum Wiesn-Spieltag. Er organisierte einen Hendl-Wagen und Oktoberfestbier von der Augustiner-Brauerei, die ja am Ort eine Logistikhalle betreibt und dem Verein wohlgesinnten gegenüber steht. Nicht einmal eine Stunde nach Spielende waren alle Hendl gegessen und der Biergarten voll.

Nur das Ergebnis passte nicht so recht zur Volksfeststimmung. Im fünften Spiel hintereinander schaffte es der ASV nicht zu gewinnen und kassierte beim 0:1 gegen Haidhausen seine vierte Niederlage der Saison. Trainer Markus Vogt stellte aber eines klar: „Kein Thema, dass wir Krisenstimmung haben.“

„Das Spielglück müssen wir uns einfach noch mehr erzwingen.“

Vielmehr manövrierte sich der Aufsteiger wieder in eine bessere Lage. Die größten Fehlerquellen – nämlich die völlig unwillkürlichen Patzer – sind beseitigt. Der Motor läuft auch wieder auf Hochtouren. Jetzt geht nur noch das Spielglück ab. Zwei Szenen standen sinnbildlich dafür. Einmal das 0:1, bei dem Torwart Tobias Fröhlich aus seinem Tor eilte und den Ball wegschlug. An sich eine harmlose Aktion. Doch weil der Einwurf schnell wieder vor seinem Tor landete und zwei, drei Verteidiger sich nicht so klug im Zweikampf anstellten, lag der ASV nach 20 Minuten hinten. Wenige Augenblicke danach zog Martin Leiß ab, sein Schuss wurde geblockt – sprang an die Latte und danach wieder aus dem Gefahrenbereich. „Das Spielglück müssen wir uns einfach noch mehr erzwingen“, betonte Vogt.

Neben dem Spielglück fehlt dem ASV Habach auch die Leichtigkeit

Zum wiederholten Mal sah sich der ASV in unerwarteter Position. Bei einem spielstarken Gegner mit Ambitionen hätte man eigentlich mit einer deutlich offensiveren Rolle rechnen können. Doch offenbar hat der Haidhauser Horrorstart (sieben Niederlagen aus neun Partien) für eine Neuausrichtung gesorgt. ASV-Coach Vogt sprach von „gefühlten 70 Prozent Ballbesitz“ bei seinen Mannen, im nicht so ganz so neutralenASV- Liveticker hieß es sogar 80 Prozent. „Eigentlich beherrschen wir das Spiel“, sagte Vogt. Und genauso mögen sie es an für sich ja, das Spiel zu machen. „Wir wollen auch kicken, den Ball am Boden haben.“ Habachs Taktik ist darauf ausgelegt, die schnellen Leute in Szene zu setzen. Doch im Gegensatz zu den erfolgreichen ersten Wochen geht dem ASV eine Zutat ab: die Leichtigkeit. „Die ist uns verloren gegangen“, so Vogt.

Aufwand wird nicht belohnt

In Hälfte zwei versuchten die Habacher, den Druck zu erhöhen, attackierten noch früher. Der bis dato Letzte konterte mit langen Bällen auf seine gefährlichen Offensivmänner. Doch besonders viele Chancen gab es nicht, was auch für Habach galt. In einer Aktion Mitte der zweiten Hälfte wurden sechs, sieben Schüsse am Stück geblockt. „Wir erspielen uns nicht mehr so viele Chancen wie am Anfang“, erkannte der Coach. Doch das hält er schlicht für ein Produkt der allgemeinen Gemengelage. In Sachen „Einsatz“ war ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. (Andreas Mayr)