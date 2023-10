„Das war das schlechteste Spiel, seitdem ich hier Trainer bin“ – Attaching bricht ein

So viele Gegentore gab es in dieser Saison noch nie: Der BC Attaching kassiert sieben Treffer gegen Srbija München. © Johannes Traub / JT-Media.de

Bitterer Nachmittag für Attaching: Srbija München schenkt dem BC in der Bezirksliga ganze sieben Gegentore ein und sorgt für die fünfte Niederlage.

Attaching – Nichts hatte auf dieses Ergebnis hingedeutet. Doch nach einer Stunde folgte der totale Einbruch der Attachinger Fußballer. Die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic hat nach zuletzt starken Leistungen beim SK Srbija München mit 3:7 (1:2) verloren.

Srbija dreht nach einer Stunde richtig auf

Mehmedovic schickte die gleiche Elf aufs Spielfeld, die am vergangenen Wochenende noch mit 3:2 gegen den ASV Dachau gewonnen hatte. Doch die Leistung ging dieses Mal in eine komplett andere Richtung. Auf den ersten Gegentreffer in der ersten Halbzeit konnten die Attachinger noch reagieren. Mirnes Gurbeta markierte den Ausgleich. Noch vor dem Pausentee gingen die Srbija-Kicker aber zum zweiten Mal in Führung.

Nach dem Seitenwechsel meldeten sich die Gäste aber erneut zurück – mal wieder durch ihren Torjäger Didier Nguelefack (56.). Der BCA war zurück im Spiel, passte in der 60. Minute jedoch nicht auf. Nachdem ein gegnerischer Abschlag durchgerutscht war, tauchte Nenad Elez frei vor Hans Gamperl auf und ließ dem Keeper keine Chance. Ab diesem Zeitpunkt ging es Schlag auf Schlag: Enez (64.), Stefan Perovic (67.) und Aldin Ahmetovic (69.) bauten die Führung binnen weniger Minuten auf 6:2 aus. Milos Vasiljevic stellte auf 7:2 (79.), ehe Gurbeta mit seinem zweiten Treffer (88.) immerhin für den 3:7-Endstand sorgte. „Das war das schlechteste Spiel, seitdem ich hier Trainer bin“, fand Mehmedovic nach der Partie klare Worte. (Moritz Stalter)