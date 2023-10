Attenkirchen lässt Zähler liegen – BCA im Duell der Reserven souverän – Diemaier-Hattrick beim SVO

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Schoss den SV Oberhaindlfing im Alleingang zum Sieg gegen Haag: Markus Diemaier. © Veronika Kaindl

Während sich Attenkirchen und Oberhummel die Punkte in der A-Klasse teilen, fahren Attaching II, Oberhaindlfing und Langenbach Siege ein.

Landkreis – Zum zweiten Mal in Folge verpassten die Fußballer der SpVgg Attenkirchen einen Sieg und verloren damit weiter an Boden auf den Spitzenreiter der A-Klasse 6, den SV Langenbach. Dieser setzte sich knapp beim Aufsteiger SpVgg Zolling II durch.

„Die Gäste waren im ersten Abschnitt sogar besser und spielten sich in einen Rausch.“

SpVgg Attenkirchen – SC Oberhummel 2:2 (2:2). Vom bisher schlechtesten Saisonspiel sprach Attenkirchens Trainer Michael Huber: „Die Gäste waren im ersten Abschnitt sogar besser und spielten sich in einen Rausch.“ Der Doppelschlag zum Ausgleich durch zwei Ecken kurz vor der Halbzeit sei glücklich gewesen, so Huber weiter. Im zweiten Abschnitt drückte die SpVgg zwar, hatte am Ende bei einer vergebenen Großchance des SC Oberhummel aber sogar noch einmal Glück.

Tore: 0:1 Thomas Geltinger (6.), 0:2 Tobias Tronich (28.), 1:2 Jakob Linseisen (45.), 2:2 Michael Huber (45.).

Ungefährdeter 4:0-Erfolg für den BC Attaching II

BC Attaching II – SVA Palzing II 4:0 (4:0). Von einer starken Offensivleistung im ersten Abschnitt sprach BCA-Coach Thomas Stampfl: „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Nach der Pause habe seine Truppe verständlicherweise einen Gang runtergeschaltet. „Trotzdem sind wir noch zu einigen Möglichkeiten gekommen.“ Palzing II sei dagegen so gut wie gar nicht gefährlich vors Tor gekommen.

Tore: 1:0 Muhamed Hajric (15.), 2:0 Nico Franke (25.), 3:0 Florian Neumaier (30.), 4:0 Fareed Tourey (37.).

Zwei Tore reichen: Der TSV Moosburg gewinnt gegen Tegernbach

TSV Moosburg – SC Tegernbach 2:0 (2:0). Endlich sei seine Truppe mal wieder dominant aufgetreten, freute sich TSV-Trainer Andreas Lienhard: „In der ersten Hälfte haben wir sogar einige gute Chancen nicht genutzt und hätten höher führen können.“ Im zweiten Abschnitt gab es von beiden Seiten nur noch wenige Offensivaktionen.

Tore: 1:0 Alan Jaworski (28.), 2:0 Maximilian Heinrichs (36.).

„Von uns kam kein gefährlicher Torschuss.“

TSV Rudelzhausen – FC Moosburg II 0:2 (0:0). Viele Worte wollte TSV-Trainer Daniel Dlugosch nicht verlieren: „Von uns kam kein gefährlicher Torschuss, und hinten haben wir zwei individuelle Fehler gemacht.“ Die Niederlage sei daher völlig verdient.

Tore: 0:1/0:2 Johannes Denteler (47./73.)

Diemaier macht den Unterschied: Oberhaindlfing schlägt den VfR Haag

SV Oberhaindlfing – VfR Haag 3:1 (3:1). Drei schön über außen herausgespielte Tore seiner Truppe sah SVO-Trainer Stephan Lechner vor der Pause, dreimal vollendete Stürmer Markus Diemaier. Nach dem Anschluss der Gäste kurz vor der Pause habe man gut mit einem weiteren Treffer reagiert, hätte zuvor aber schon deutlicher führen können.

Tore: 1:0/2:0/3:1 Markus Diemaier (13./27./43.), 2:1 Dominik Reiter (42.).

Zwinzscher schießt Langenbach zum Sieg in Zolling

SpVgg Zolling II – SV Langenbach 0:1 (0:0). Seine Zollinger hätten eine tolle Einstellung gezeigt und dem Favoriten mit unbändigem Kampfgeist das Leben schwer gemacht, lobte Trainer Sebastian Ranner: „Wir standen defensiv fast immer sicher, leider haben wir dann einmal gepennt.“ Das Chancenplus sei natürlich aufseiten des Favoriten gewesen. „Das haben wir auch gar nicht anders erwartet. Trotzdem hätten sich die Jungs einen Punkt durchaus verdient gehabt.“ Zumal die SpVgg-Reserve zum Schluss sogar noch Chancen auf den Ausgleich hatte.

Tor: 0:1 Max Zwinzscher (74.). (Bernd Heinzinger)