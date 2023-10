Au im freien Fall - Marzling und Gammelsdorf in Torlaune - Siege für Moosburg und Kirchdorf

Von: Nico Bauer

Teilen

Um einiges voraus waren die Fußballer des SV Marzling dem SC Freising beim 6:1-Kantersieg am Wochenende – so wie hier Konstantin Hartl (l.) vom SVM seinem Gegenspieler Leonit Gashi. Foto: Lehmann © Lehmann

Viele Tore in der Kreisklasse: Während Marzling sechsmal einnetzt, trifft Gammelsdorf sogar neunfach. In Hallbergmoss fallen insgesamt sieben Tore.

Landkreis – In der Freisinger Kreisklasse ist die Favoritensuche bis auf Weiteres abgeschlossen, weil sich Istanbul Moosburg (28 Punkte) und der SC Kirchdorf (26) etwas vom Rest abgesetzt haben. Für die jüngsten Siege mussten der Aufsteiger (2:1 gegen Zolling) und die Ampertaler (4:3 bei Hallbergmoos II) aber hart arbeiten.

Hörgertshausen feiert Sieg gegen Nandlstadt

SV Hörgertshausen – TSV Nandlstadt 2:0 (1:0). Nach dem Fehlstart in die Saison ist der SV Hörgertshausen nun richtig angekommen und hat den Tabellenvierten Nandlstadt völlig verdient besiegt. Der SVH war in der ersten Hälfte spielbestimmend und verdiente sich den Führungstreffer von Luis Bucher (21.). Nandlstadt gab die drei Punkte in der kleinen Nachbargemeinde aber nicht kampflos ab und machte in der zweiten Halbzeit eine Menge Druck. Die Gäste bekamen für ihren hohen Aufwand aber nur wenige Torchancen. Auf der anderen Seite konterten die Hausherren und machten bei einem dieser Angriffe das 2:0 durch Julian Radlmaier (80.). „Wir wissen, was wir können“, sagte nach dem Spiel der Hörgertshausener Trainer Mergim Berisha voller Selbstbewusstsein.

SV Marzling und FVgg Gammelsdorf treffsicher

SV Marzling – SC Freising 6:1 (2:0). Am Samstagabend war das Weinfest der Marzlinger Feuerwehr, und da tat sich völlig überraschend eine Frage auf: Was war denn heute am Fußballplatz los? Ja, es spielte tatsächlich der SV Marzling, der zuletzt so ein bisschen vor den Abstiegsplätzen herumtänzelte. Man empfing mit dem SC Freising eine der besten Mannschaften der Liga und zerlegte sie in alle Einzelteile. Nach 83 Minuten stand es 6:0 durch die Treffer von Benedict Baumgartner (42.), Justin Schickaneder (45.), Thomas Mäuer (47.), Jacob Arevalo-Hölscher (53.), Fabian Kraft (81./Eigentor) und Florian Schwager (83.). Der Ehrentreffer von Samuel Stratmann (90.) hatte nur noch statistischen Wert bei der besten Saisonleistung der Marzlinger, die nun wieder im Mittelfeld der Tabelle stehen.

TSV Allershausen II – FVgg Gammelsdorf 2:9 (1:4). Die Allershausener Reserve kassierte in den ersten Saisonspielen mehrere unglückliche Niederlagen, aber mittlerweile tritt sie wie ein Tabellenletzter mit null Punkten auf. Man ließ den Gegner gewähren – und das kann verheerend enden gegen die beste Offensive der Liga. Die Gammelsdorfer brauchten für die neun Tore von Christoph Hösl (3./45.), Elias Hölzl (10.), Niklas Hölzl (30./66.), Marcel Beischl (47./82.) und Michael Hösl (68./89.) nicht einmal einen Sahnetag. FVgg-Trainer Tobias Weinzierl sah noch genug Chancen für einen zweistelligen Sieg. Bei Allershausen II trafen Dominik Gührs (42., 1:3) sowie Maximilian Raith (77., 2:7).

SGT Istanbul Moosburg gewinnt nach früher Führung gegen Zolling

SGT Istanbul Moosburg – SpVgg Zolling 2:1 (2:1). Die Moosburger führten nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0 durch die Treffer von Mahmut Yarac (8.) und Emrah Kirkulak (15.), aber dann machte man sich das Leben unnötig schwer. Einen Abwehrfehler nutzte Andreas Kreitmeier zum 1:2-Anschlusstreffer (22.) – das sollte jedoch die einzige große Chance der Gäste bleiben. Istanbul Moosburg ließ eine Reihe erstklassiger Möglichkeiten aus und hatte auch einen Pfostentreffer. Deshalb spielte der Aufsteiger immer mit der Gefahr, dass ein weiter Ball der Zollinger durchrutschen könnte.

Sieben-Tore-Spektakel in Hallbergmoos

VfB Hallbergmoos II – SC Kirchdorf 3:4 (3:2). Am Ende war der Sieg definitiv verdient, weil die Kirchdorfer in der zweiten Halbzeit mehr Körner hatten und das Spiel kontrollierten. Thomas Hadler drehte mit dem 3:3 (61.) und dem 4:3 (72.) die Partie, in der die Ampertaler den einen oder anderen Treffer mehr hätten erzielen können.

In der ersten Halbzeit aber bereiteten die Hallbergmooser ihrem Gegner massive Probleme. Dreimal ging das Heimteam in Front durch Karim Howlader (6.), Markus Kratzer (18.) und nochmals Howlader (27.). Die beiden übrigen SCK-Ausgleichstore erzielten Hadler (15.) und Bastian Winklhofer (21.).

„Wenn du drei Tore schießt, dann darfst du ein Spiel eigentlich nicht verlieren.“

„Wenn du drei Tore schießt, dann darfst du ein Spiel eigentlich nicht verlieren“, sagte später der Hallbergmooser Trainer Julian Münch. Er betonte auch, dass seine Mannschaft in der ersten Hälfte mehr Tore hätte machen können. Aber über 90 Minuten war das wegen des Pausenrückstand heftig ins Schwitzen geratene Kirchdorf dann doch zu stark. Der VfB II hat jedoch zum wiederholten Mal bewiesen, dass man auch die besten Mannschaften der Kreisklasse mit mutigem Offensivfußball unter Druck setzen kann.

Fuchs schießt Paunzhausen zum Sieg gegen den TSV Au

TSV Au – TSV Paunzhausen 0:1 (0:1). In der 42. Minute traf Stefan Fuchs – und damit tauschten die beiden Mannschaften in der Tabelle die Plätze. Paunzhausen ist mit 16 Punkten Achter und steht damit einen Platz vor den Auern, die kürzlich noch zur erweiterten Spitzengruppe gehörten. Für Au war es die dritte Niederlage in Serie, damit wurde man von Rang fünf in die Nähe der Abstiegsrelegationszone durchgereicht. Die Gäste haben zum dritten Mal mit 1:0 gewonnen.

„Es war eine unverdiente Niederlage.“

SpVgg Mauern – Türk SV Pfaffenhofen 0:3 (0:0). Es war ein ziemlich unschöner Fußballtag in Mauern mit vielen Fouls und Provokationen. Der Schiedsrichter hatte Schwerstarbeit zu leisten, und die Gäste gewannen nach der zweiten Hälfte nicht unverdient – aber drei Tore waren sie sicher nicht besser. Sedin Hrbat (48.), Ibrahim Sahin (79.) und Cabir Caglar (85.) trafen zum Sieg. „Es war eine unverdiente Niederlage“, sagte später Mauerns Trainer Steven Ducat, „weil wir in der ersten Halbzeit gut Fußball gespielt haben und die bessere Mannschaft waren“.

In den torlosen ersten 45 Minuten hatten die Hausherren die besseren Tormöglichkeiten. Nach nun vier Niederlagen in Serie befinden sich die Schwarz-Weißen als Vorletzter mit vier Zählern Rückstand auf die Relegationsplätze in einer kritischen Lage. (Nico Bauer)