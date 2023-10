Ein Aufsteiger an der Tabellenspitze - Auswärtssiege für Erdweg und Dachau II

Es läuft einfach nicht bei Niederroth: Der SV wartet nach der Niederlage gegen München 54 weiter auf den ersten Saisonsieg. © SV Niederroth

Es läuft beim TSV 54 - DJK München: Der Aufsteiger holt gegen Niederroth den achten Saisonsieg. Auch Erdweg und Dachau II feiern drei Punkte.

Dachau – Erfolgreicher Aufsteiger: Der TSV 54 - DJK München hat mit einem 4:0-Sieg über Niederroth die Tabellenführung in der Kreisliga München 1 übernommen. Bestes Team aus dem Landkreis Dachau ist der SV Niederroth auf Rang sechs.

Souveräner Heimsieg des TSV 54 - DJK München

TSV 54 - DJK München – SV Niederroth 4:0: Der Spielplan meint es nicht gut mit dem SV Niederroth: Nach den Spielen gegen Lohhof, Türk Sport Garching und Untermenzing wartete mit Spitzenreiter DJK München das nächste Team aus den Top 4 der Tabelle. Der SVN wollte dennoch seine Minimalchance auf den ersten Saisonsieg nutzen. Im Spiel lief dann leider nur wenig nach Plan. Die Münchner waren auf ihrem Kunstrasenplatz überlegen und boten kaum etwas an. Wenn es etwas Positives aus Sicht der Gäste gab, dann war es das torlose Remis zur Halbzeit.

Knapp eine Stunde lang durfte Niederroth von einem Punktgewinn träumen, dann wurde der Druck zu groß. Ahmet Ünal brachte die Münchner nach einem Angriff über den Flügel in Führung (58.). Sieben Minuten später fiel nach dem gleichen Muster das 2:0, wobei zuletzt Niederroths Spielertrainer Sebastian Hüttner am Ball war. Die Münchner waren nun nicht mehr aufzuhalten und legten zwei weitere Treffer nach: Angelo Hauk (75.) und Rosario Lo Giudice (80.) sorgten für ein deutliches Ergebnis. Niederroth wartet weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison. (Moritz Stalter)

Erdweg feiert 3:1-Erfolg in Karlsfeld

TSV Eintracht Karlsfeld II – SpVgg Erdweg 1:3: Erdweg startete konzentriert und erspielte sich die ersten Chancen, von Karlsfeld kam zunächst wenig. In der 13. Minute brachte Tobi Egerland die Gäste nach sehenswerter Vorarbeit von Fabi Meier in Führung. Zehn Minuten später wurde Martin Reindl von Karlsfelds Keeper Luis Schneider gefoult. Hannes Perchtold verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 0:2. Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt aber nur eine Minute, denn Kilian Schestak hatte die perfekte Antwort parat. Da die Gäste das aktivere Team blieben, ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für Erdweg in die Pause.

Karlsfeld hatte Zeit, sich zu sammeln, Erdweg blieb aber zunächst zielstrebiger und legte nach. In der 50. Minute stellte Martin Reindl auf 1:3, wobei der Treffer offiziell als Eigentor von Eintracht-Keeper Schneider gewertet wurde. Die Gäste schalteten nun in den Verwaltungsmodus. Sie überließen Karlsfeld das Spielfeld, die Eintracht-Zweite blieb aber in der Offensive ohne Aktionen.

Stegmair muss ins Krankenhaus

Den Schlusspfiff erlebte Stefan Stegmair nicht mit seinen Teamkollegen. Der Erdweger musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus, er wurde mit fünf Stichen genäht. (Moritz Stalter)

Drei Tore in den letzten zehn Minuten: Dachau II schlägt Weichs

SV Weichs – TSV 1865 Dachau II 1:5: Bis zur 80 Minute war das Spiel komplett offen. Dann traf Raffael Dirrigl zum 3:1 für Dachau. Jonas Peters (89.) und Peter Graf (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Vorangegangen war ein munteres Kreisligaspiel. Mario Gratzl hatte den Gast in der 18. Minute in Führung gebracht, Tobias Knechtel glich nach einer halben Stunde aus. Das 1:2 resultierte aus einem Eigentor von Maximilian Sedlmaier in der 61. Minute. Sedlmaier hatte späte erneut Pech, als er einen Handelfmeter an die Latte setzte.

„Es war ein Sieg des Willens, den meine Mannschaft heute überragend auf den Platz gezeigt hat.“

„Wir hatten in der ersten Halbzeit ein klares Chancenplus, und drei der vier Gegentore haben wir hergeschenkt durch Fehler im Spielaufbau“, klagte der Weichser Trainer Korbinian Regert. Dachaus Spielertrainer Christian Doll freute sich nach sehr mageren Wochen natürlich sehr über diesen Dreier: „Das war ein sehr wichtiger und verdienter Sieg, defensiv haben wir kaum Chancen zugelassen und vorne die Möglichkeiten genutzt, die wir uns auch super herausgespielt haben. Es war ein Sieg des Willens, den meine Mannschaft heute überragend auf den Platz gezeigt hat.“ (Robert Ohl)