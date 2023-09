„Völlig verrückte Liga“ - Polling kann sich neben sechs Teams für die Meisterrunde qualifizieren

Baumgartner beschert dem SVP späten Sieg in Dießen

Enges Rennen: Nach dem 2:1-Sieg des SV Polling gegen Dießen duellieren sich aktuell sieben Mannschaften um die Qualifikation zur Meisterrunde.

Polling – Als Willi Link nach der Partie in Dießen auf die Tabelle blickte, wurde ihm ganz schwarz vor Augen. „Das ist der Wahnsinn“, bemerkte der Trainer des SV Polling, „das ist eine völlig verrückte Liga“. Noch sieben Mannschaften können sich in der Kreisliga 2 berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für die Meisterrunde machen. Nur vier Punkte klaffen zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenführer.

MTV Dießen abgeschlagen am Tabellenende

Dass die achte Mannschaft eigentlich so gut wie keine Perspektiven mehr besitzt, haben die Pollinger mit zu verantworten. Mit ihrem Last-Minute-Sieg beim MTV nagelten sie den Aufsteiger endgültig am Tabellenende fest.

„Die hätten noch das 2:0 machen können.“

Dass der MTV die richtungsweisende Partie mit 1:2 (1:0) verlieren würde, war in der ersten Halbzeit überhaupt noch nicht abzusehen. Der Neuling spielte so auf, wie man das von einem Team erwartet, das alles auf eine Karte setzt. „Die wollten mit aller Macht das Spiel für sich entscheiden“, stellte Link fest. Bereits nach acht Minuten gelang Raphael Anklam die verdiente Führung. Nach einem Fehlpass der Gäste im Mittelfeld schalteten die Dießener blitzschnell und kombinierten sich in Windeseile vor das Pollinger Gehäuse. Es sollte nicht die letzte Möglichkeit für den Aufsteiger vom Ammersee bleiben. „Die hätten noch das 2:0 machen können“, räumte Link ein, dass der knappe Rückstand seiner Mannschaft zur Pause doch schmeichelhaft war.

SV Polling dreht Partie in den zweiten 45 Minuten

Der Pollinger Coach erkannte, dass seine Elf auf dem besten Wege war, diese Partie zu verlieren. Daher ergriff er in der Halbzeit zu verschärften Gegenmaßnahmen. „Es gab eine harte Ansprache in der Pause, dann ist die Mannschaft aufgewacht“, verriet er. Seine geharnischten Worte zeigten Wirkung. Seine Kicker nahmen auf einmal das Heft in die Hand und ließen den Gegner nicht mehr zur Entfaltung kommen. „Wir haben das Spiel komplett gedreht“, stellte der SVP-Coach fest. Das einzige, was noch auf sich warten ließ, waren die Tore. Es dauerte schließlich bis zur 77. Minute, ehe Sebastian Gößl einen an Michael Schwinghammer verursachten Strafstoß verwandelte. „Klarer Elfer“, befand Link. Von den Dießenern protestierte jedenfalls niemand.

Mit dem Ausgleich allein wollte sich der SVP aber nicht begnügen. Die Mannschaft drängte auf den Siegtreffer, auch wenn ihr die Zeit langsam davonlief. In der Nachspielzeit passierte dann etwas, auf das man eigentlich schon das gesamte Spiel warten konnte. Philipp Ropers erhielt – bereits zum zweiten Mal in dieser Saison – Gelb-Rot, weil er wieder mal vergaß, die Kommentarfunktion in seinem Account abzuschalten. „Es bringt einer Mannschaft nichts, wenn sie nur den Mund aufhat“, lautete die Erkenntnis, die Link stellvertretend für die Dießener zog. Dass ausgerechnet Ropers vom Platz flog, verwunderte Link aber schon etwas, schließlich ist der Dießener Trainer-Ausbilder beim Bayerischen Fußball-Verband. „Wenn man da Ausbilder ist, sollte man schon so intelligent sein und seinen Mund halten.“

„Es war ein verdienter Sieg, auch wenn das 2:1 glücklich war.“

Zum Glück für seine Mannschaft fehlt dem Coach des MTV dazu noch ein wenig die nötige Reife. Ropers hatte kaum das Grün verlassen, da kassierte sein Ensemble in Unterzahl noch das 1:2 durch Maximilian Baumgartner (90.+3). „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn das 2:1 glücklich war“, gab Link zu. Aber so ist das nun mal in einer verrückten Liga, in der verrückte Typen spielen und verrückte Dinge passieren. Der allgemeinen Spannung tut das zur Halbzeit der Hauptrunde jedenfalls keinen Abbruch. (Christian Heinrich)