VfB Hallbergmoos: Ergebnis-Horror nach dem Ostrzolek-Debüt

Von: Nico Bauer

Auch das noch: Andreas Giglberger (l.) zog sich in der Partie gegen Dachau einen Muskelfaserriss zu. © Riedel

Matthias Ostrzolek ist ein cooler Typ und der Superstar des VfB Hallbergmoos. Aber der Ex-Profi kann die Spiele auch nicht alleine gewinnen.

Hallbergmoos – Bei der extrem frustrierenden 1:2 (1:2)-Niederlage des Bayernliga-Kellerkinds am Freitagabend gegen den TSV Dachau 1865 (wir berichteten) war er nicht das Gesicht der Wende, sondern eben „nur“ eine enorme Verstärkung.

Mit der Schlappe gegen die Nummer 14 der Tabelle hat sich der direkte Klassenerhalt für den VfB wohl endgültig erledigt. Ab sofort geht es für Trainer Florian Brachtel und sein Team nur noch darum, die Relegation zu erreichen. Problem: Am Samstag wurden die Hallbergmooser Fußballer erst einmal auf den letzten Platz verfrachtet.

„Das war unsere bislang beste Leistung“, meinte Brachtel nach dem Match am Freitagabend. „Ich bin total stolz auf die Mannschaft.“ Er sah klare Fortschritte im Spiel nach vorne und starke Momente im Gegenpressing. Dabei dachte er an die Anfangsphase, als der VfB durchaus ein schnelles zweites Tor hätte schießen können. In der Schlussphase drückte seine Truppe wie in den jüngsten beiden Partien auf das 2:2 und zeigte eine intakte Moral.

Mit Moral und Teamgeist muss das VfB-Team nun auch der personell etwas schwereren Phase entgegentreten, in der die Innenverteidiger ausgehen. Im Abschlusstraining erwischte es Carl Opitz mit einem Muskelfaserriss – und im Spiel ereilte Andreas Giglberger das gleiche Schicksal. Das ist bitter, weil die Dreierabwehrkette mit Brandon Happi Monthe im Zentrum gut funktioniert hatte.

Nach der Partie war der Frust groß. Und er verstärkte sich einen Tag später noch einmal, weil der bisherige letzte 1860 Rosenheim mit 2:1 bei Schwaben Augsburg gewann und den VfB um einen Punkt überflügelte. Hallbergmoos steht nun auf dem einzigen direkten Abstiegsplatz und dürfte sich fortan ein Duell mit Rosenheim liefern. Der Drittletzte Türkspor Augsburg (3:2 in Kottern) und der Viertletzte VfR Garching (3:0 in Ismaning) waren ebenfalls erfolgreich. Somit ist derzeit nur noch Rosenheim in Reichweite. Nach dem Horrorwochenende, das mit dem Ostrzolek-Debüt so schön begonnen hatte. (nb)