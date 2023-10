Punkt sei absolut verdient gewesen: BC Attaching bekommt großes Kompliment vom Gegner

Attachings Trainer Enes Mehmedovic war „sehr stolz“ auf sein Team. © Klaus Huber

Dank Altays Risiko-Schuss kurz vor Abpfiff nimmt der BC Attaching in der Bezirksliga Nord einen Punkt beim Tabellenzweiten Manching mit.

Attaching – Ein großes Kompliment kam vom Gegner. „Spieler von ihnen sind gekommen und haben gesagt, dass wir uns den Punkt absolut verdient haben“, berichtete Enes Mehmedovic, der Trainer des BC Attaching. Und darauf durften sich die Gäste etwas einbilden. Denn sie haben auswärts dem großen Favoriten SV Manching ein 1:1 (0:0)-Remis abgetrotzt.

BC Attaching gastiert beim Manchinger „Starensemble“

„Wir werden einen Sahnetag brauchen. Bei uns muss alles passen und bei ihnen nichts“, hatte Mehmedovic vor der Partie gesagt. Verständlich, denn das Manchinger „Starensemble“ hatte in der Liga seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren und viele seiner Gegner überrannt.

In der ersten Hälfte war die mit ehemaligen Regionalliga-Spielern gespickte Elf überlegen. „Sie haben einige Leute, die einen brutalen ersten Kontakt haben. Wenn du nicht nah dran bist, wird es schwierig“, so der BCA-Coach. Seine Mannschaft machte es dem Gegner allerdings schwer. Die Chancenflut der Manchinger blieb aus, einen Hochkaräter hatte der Tabellenzweite allerdings: Sebastian Graßl lief alleine auf Attaching-Keeper Hans Gamperl zu, der parierte aber glänzend. Weil die Gäste bei den Flanken der Manchinger hellwach waren, ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Manching geht nach „dummen Foul“ in Führung

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste dann auch ihre Offensivaktionen. Vor allem Didier Nguelefack beschäftigte zeitweise mehrere gegnerische Verteidiger. Für gefährliche Abschlüsse reichte es zwar nicht, doch immerhin brachte dies Zeit. Und die lief für die Gäste, die mit einem Punkt sehr zufrieden gewesen wären. „Dann haben wir aber ein dummes Foul gemacht“, kommentierte Mehmedovic. Die Aktion im Halbfeld wäre nicht der Rede wert gewesen, doch die Freistoßflanke führte zum 1:0 durch Marcel Posselt (69.).

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“

Wenig später musste Rechtsaußen Franz Gamperl vom Feld – und Mehmedovic umstellen: Er zog Maximilian Tessner von links auf Gamperls Position – und dieser Wechsel sollte sich voll auszahlen. Denn in der 84. Minute flankte Tessner nach einem Dribbling ins Zentrum auf Metehan Altay, der den Aufsetzer mit vollem Risiko nahm und unter die Latte knallte. Großer Jubel beim BCA, große Enttäuschung bei Manching. Die Heimelf versuchte noch einmal alles, doch Attaching ließ nichts mehr zu. „Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft.“ (Moritz Stalter)