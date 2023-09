„Habe bis in die 96. Minute gezittert“ - BC Attaching gewinnt Schlagabtausch gegen Sulzemoos

Teilen

Was für ein Fight: Der BC Attaching entführt drei Punkte aus Sulzemoos. © Johannes Traub / JT-Media.de

Spannung pur! Der BC Attaching gewinnt mit 3:2 in Sulzemoos - der entscheidende Treffer fällt ausgerechnet durch ein Eigentor der Gastgeber.

Was für ein Spiel! Der BC Attaching hat beim starken Aufsteiger SV Sulzemoos einen langen Atem bewiesen. Der Gegner glich zweimal aus, auf den dritten Treffer der Attachinger fand der SVS aber keine Antwort mehr.

Die Gäste begannen gut. Didier Nguelefack bewies in der 20. Minute mit dem 1:0 einmal mehr, wie wichtig er für sein Team ist. Doch Sulzemoos glich in Person von Sergen Retzep per Handelfmeter aus (35.).

Nach dem Seitenwechsel brachte Franz Gamperl die Gäste mit einem Sonntagschuss erneut in Führung (52.), Mehmet Ayvaz egalisierte jedoch (74.). Nach einem Schuss von Lukas Hübner fälschte Maximilian Rothfuß schließlich unhaltbar ins eigene Tor ab (78.). Weil SVS-Keeper Maximilian Kronschnabl in der 85. Minute einen Foulelfmeter von Manuel Thalhammer parierte, blieb es spannend – doch der Vorsprung reichte. „Ich habe bis in die 96. Minute gezittert. Jetzt freuen wir uns über den Sieg“, sagte Coach Enes Mehmedovic. (Moritz Stalter)