BCF-Boss Fleischer zieht positive Bilanz

BCF Wolfratshausen - Von einem „ruhigen Jahr“ 2016 sprach BCF-Vorsitzender Manfred Fleischer zu Beginn der Jahresversammlung des Gesamtvereins im Sportheim des Isar-Loisach-Stadions.

Sieht man einmal von den nicht ganz geräuschlos abgelaufenen personellen Veränderungen in der Fußballabteilung des Bayernligisten ab (wir berichteten), konnte jeder der rund 40 erschienenen Mitglieder diese Aussage bestätigen.</p><p>Denn die noch vor einem Jahr von Fleischer geäußerte Befürchtung, dass der sportliche Betrieb in den Turnhallen aufgrund einer geplanten Belegung von Flüchtlingen stark eingeschränkt würde, bewahrheitete sich aufgrund des starken Rückgangs an Asylbewerbern nicht. „Wir wollen auch weiterhin eine Top-Anlaufstelle für sportbegeisterte Familien sein“, unterstrich der BCF-Boss. Damit dies so bleibt, appellierte Fleischer an die Mitglieder, eine Übungsleiterausbildung für den Breitensport zu absolvieren. „Da haben wir noch Nachholbedarf“, bedauerte der 62-Jährige.</p><p>Die anschließenden Berichte von Geschäftsführerin Karen Hellwig und den einzelnen Abteilungsleitern verdeutlichten dann, dass sich der Verein sportlich und wirtschaftlich stabilisiert hat. Momentan bietet der BCF die Sparten Badminton, Fußball, Gymnastik, Tanzsport, Tennis, Tischtennis und Volleyball an. Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 1299. Das sportliche Gefälle ist dabei mitunter recht groß: Während die Badmintonabteilung meist an Hobbyturnieren teilnahm, feierten die Tischtennisspieler mitunter beachtliche Erfolge. So schlug Karen Hellwig im vergangenen Jahr sogar die aktuelle deutsche Seniorenmeisterin.</p><p>In der Fußballabteilung löste Heribert Burkard den langjährigen Jugendleiter Richard Ott ab und bemüht sich nun darum, dass in Zukunft mehr Talente aus den eigenen Reihen den Sprung ins Bayernligateam schaffen.</p><p>Am Ende der zügig durchgeführten Jahresversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Eine Urkunde sowie eine Anstecknadel erhielten Wolfgang Moldenhauer (55 Jahre Mitgliedschaft), Alfons Rappel, Günther Dietsch, Xaver Fischer, Peter Mayr, Lorenz Much (je 50), Centa Gamperl und Johann Kellerer (je 45), Helena Much, Richard Glas, Andreas Pfadisch je (40), Susanne Rauw (35) sowie Kilian Brauner und Sebastian Kluge (je 30). </p>

Quelle: fussball-vorort.de