BCF-Coach Stier glaubt an eine Chance seines Teams in Rain

BCF Wolfratshausen - Abstieg, Relegation, oder gar der Klassenerhalt? Der BCF Wolfratshausen hat zwölf Spieltage Zeit, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Los geht es am Samstag mit dem Gastspiel beim TSV Rain (14 Uhr, Georg-Weber-Stadion).

In den kommenden Wochen zählt für Trainer Marco Stier und seine Elf nur eins: die Wahrheit auf dem Platz. Der Ballclub hat sich nicht nur opulent verstärkt, sondern auch intensiv auf eine bedeutungsvolle Rückrunde hingearbeitet. Mit welchem Personal Stier das ambitionierte Unterfangen angehen möchte, ist geklärt. Nicht ganz unerwartet entschied sich der Cheftrainer für eine Mischung aus Routine und Spielkunst.

Einzig die defensive Viererkette, in der Musti Kantar und Lars Nummer das Herzstück bilden, birgt zwei Überraschungen: Der rechte Part gebührt Sandro Wolfinger. Stier hält große Stücke auf den Liechtensteiner Internationalen. Nur einmal durfte er Wolfinger bislang in Aktion erleben: Beim 3:4 in Ismaning fiel der 25-Jährige durch Treffer und Vorlage auf – danach verletzt aus. Nun ist er wieder fit. „Durch die Länderspiele hat er Erfahrung in Drucksituationen“, begründet Stier die Nominierung Wolfingers. Auf der gegenüberliegenden Seite hat Andrej Skoro die Nase vorne vor Leon Brudy. Skoro habe im Zweikampfverhalten einen guten Eindruck hinterlassen. Diese Robustheit sei Grundlage für die „Chance, die wir ihm geben“.

Personell also alles geklärt, bleibt noch die Ausrichtung. Stier erwägt den Frontalangriff auf den Regionalliga-Absteiger. Aus gutem Grund: „Im Hinspiel sind wir nur hinterhergelaufen, das ist nicht unser Spiel.“ Seine Elf solle frech auftreten und Ansprüche formulieren, „egal ob mit Angriffs- oder Mittelfeldpressing“. Es gilt jedoch, konzentriert in die Anfangsphase zu gehen und sie unbeschadet zu überstehen. „Wir dürfen Rain nicht ins offene Messer laufen“, mahnt Stier. Möglicherweise entscheidet sich der 32-Jährige doch noch für die Hereinnahme von Florian Scheck als defensiven Stabilisator. Schließlich zählt der Großteil seines Offensiv-Personals zu den gelernten Stürmern. „Eine riskante Geschichte“, findet der Coach. Deshalb müsse jeder Einzelne „total nach hinten arbeiten“.

Die Farcheter Kicker sind sich also ihrer Pflicht bewusst. „Die Anspannung war höher, die Konzentration besser“, berichtet Stier vom intensiven Abschlusstraining. Tritt die Mannschaft im Donau-Ries genauso entschlossen auf, „dann holen wir in Rain auch etwas“, versichert der Cheftrainer.

BCF Wolfratshausen: Pradl Wolfinger Kantar Nummer Skoro Schnabel Onyemaeke Greg Diep Lehr Kotami Hauk; Wernthaler, Brudy, Kaya, Scheck, Misirlioglu, Marinkovic, Gil. Diep

Text: Oliver Rabuser

Quelle: fussball-vorort.de