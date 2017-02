BCF: Stier heizt den Konkurrenzkampf im Kader

Wolfratshausen – Der Ernstfall rückt näher. Heute in zwei Wochen reisen die Fußballer des BCF Wolfratshausen ins schwäbische Donau- Ries mit Zielort Rain am Lech. Zweck der Dienstfahrt: Das erste Bayernliga-Punktspiel im neuen Kalenderjahr.

Aus Farcheter Sicht eine spannende Geschichte: Der Kader wurde während der Winterpause rundum erneuert, und auch ohne Spekulation über die künftige Stammelf, sind maßgebliche Veränderungen zu erwarten. Bis dahin bestreitet der Ballclub noch zwei Vorbereitungspartien – am kommenden Samstag an der Kräuterstraße gegen die DJK Waldram, am heutigen Samstag beim MTV Berg (14 Uhr, Kunstrasenplatz am Hülerloh). Die Vorgabe von Marco Stier für den Auftritt beim Bezirksligsten lautet, „einen Sieg mit zwei bis drei Toren Unterschied einzufahren“ und außerdem die jüngst einstudierten Spielformen umzusetzen. Der Coach ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung, spricht von „unserer besten Trainingswoche“.

Seine Belegschaft bekäme allmählich die nötige Spritzigkeit und sei „richtig spielfreudig“. Die Übungseinheiten fänden allesamt auf „richtig gutem Niveau“ statt. Der vergrößerte Farcheter Kader erlaubt dem Cheftrainern, über unvorhergesehene Absenzen allenfalls mit hochgezogener Augenbraue hinwegzusehen. Betrifft zum Bespiel die Ausfälle von Maxi Moll und Flo Langenegger (beide Oberschenkelverletzung) sowie Andrej Skoro (Leiste). Die Offensivkräfte Angelo Hauk und Jona Lehr werden gegen Berg geschont; sie haben im System von Stier ihren Part sicher. „Beide sind gesetzt“, stellt der Übungsleiter klar.

Heute möchte der 32-Jährige jene Akteure begutachten, die bislang in Testspielen noch nicht wirklich zur Geltung gekommen sind. Exemplarisch nennt Stier Enim Kaya, Musti Kantar, Sandro Wolfinger und Gilbert Diep. „Sie kommen alle langsam, es fällt keiner mehr ab“, freut sich der Ex-Profi über einen umfassenden Konkurrenzkampf im Team. Kevin Pradl natürlich ausgeschlossen. Wobei auch der Schlussmann inzwischen einen Stellvertreter hinter sich weiß. Vom VfB Halbergmoos wechselte Emrulaah Karaca an die Loisach. Gleichwohl mit der Einschränkung, vor April keine Erlaubnis für den Spielbericht zu bekommen. Der abgebende Landesligist rief Stier zufolge eine „utopische Ablöse“ auf, die man in Farchet nicht gewillt war zu begleichen. So war eine Sperre von sechs Monaten die logische Konsequenz.

Text: Oliver Rabuser

Quelle: fussball-vorort.de