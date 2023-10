BCF Wolfratshausen trotz „Glückstreffer“ zurück an der Tabellenspitze

Einige Hochkaräter ließen die Wolfratshauser Stürmer in Pasing aus, doch Manuel Spreiter (am Ball) sorgte mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Am Ende siegte der BCF mit 3:2. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Achter Saisonsieg: Der BCF Wolfratshausen grüßt nach dem knappen Erfolg bei der DJK Pasing von der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd.

Pasing/Wolfratshausen – Ein unglücklicher Rückstand, dazu zum Ende hin ein paar bange Momente – dazwischen demonstrierte der BCF Wolfratshausen am Sonntagnachmittag bei der DJK Pasing, dass personeller Aderlass kein wirklicher Grund ist, um den eigenen – inzwischen deutlich gewachsenen – Ansprüchen gerecht zu werden: Mit Schlusspfiff bejubelten die Flößerstädter einen 3:2-Erfolg, gleichbedeutend mit der Rückkehr an die Tabellenspitze.

Wolfratshausen dreht Rückstand

Vor dem Anpfiff gab es ein paar erfreuliche Kadernews: Jona Lehr beseitigte die durchaus vorhandenen Zweifel an seinem Erscheinen, und auch Ardian Geci trotzte seiner Muskelverletzung. Coach Tarkan Demir sprach dennoch von einem „anstrengenden Spiel“, weil neben der Gewöhnungszeit an den Kunstrasen der Aufsteiger „sehr spritzig“ begann. Eine flapsige Aktion brachte den BCF ins Hintertreffen: Tormann Adrian Neumeier klärte einen langen Ball, der aber wurde noch vor dem Toraus abgefangen und unverzüglich mit hohem Risiko über die Torlinie befördert. „Ein Glückstreffer, aber gewollt“, urteilt Demir. Doch seine Elf fing sich schnell wieder und kam eben durch Geci zum Ausgleich. Initiator war Lehr mit einem Steckpass, den der frühere Penzberger um den Gegenspieler mitnahm und am DJK-Keeper vorbeilegte. Wolfratshausen war ab da die dominierende Mannschaft mit den besseren Chancen. Vor allem aber die mit den schöneren Toren: Daniel Zielinski sorgte für Staunen auf den Rängen, als er einen direkten Freistoß aus 25 Metern Entfernung und halblinker Position in die lange Ecke knallte. „Eine Granate“, merkte Demir beeindruckt an. In der Folgezeit verpasste es der BCF bei drei Sololäufen auf das Pasinger Tor frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Sowohl Manuel Spreiter, als auch Adama Diarra ließen die Hochkaräter, die sich ihnen boten, aus.

„Ab da war die Messe gelesen.“

Spreiter leistete insoweit Abbitte, als er eine Hereingabe von Geci am langen Pfosten volley abfasste und zum 3:1 vollendete. „Ab da war die Messe gelesen“, dachte sich Demir. Doch dann landete ein von Patrick Weilguni ins Zentrum abgewehrter Flugball wieder auf dem Schlappen eines Pasingers – 2:3. Kurzzeitig wurde es noch einmal heikel, doch eine Zeitstrafe der Gastgeber beendete sämtliche Ausgleichsambitionen. (Oliver Rabuser)