„Zusammengewürfelter Haufen mit dem Herz am richtigen Fleck“ – Kresta fühlt sich wohl beim BCF

Von: Oliver Rabuser

Ruhe und Erfahrung einbringen: Bernhard Kresta (li.) geht in seiner Rolle als BCF-Innenverteidiger auf. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Bernhard Kresta spricht im Interview über seinen Wechsel zum Bezirksligist BCF Wolfratshausen, den Lauf der Vorrunde und Nervenkitzel.

Wolfratshausen – Bernhard Kresta ist in der Region kein Unbekannter. Viele Jahre assoziierte man den 33-Jährigen mit der DJK Waldram. Vor dieser Saison schloss sich der vielseitige Defensivspieler dem BCF Wolfratshausen an, wo Kresta seine Wohlfühloase gefunden hat. Er ist Stammspieler, Führungskraft und die Verlässlichkeit in Person beim Bezirksligisten.

Im Gespräch mit BCF-Reporter Oliver Rabuser erläutert Kresta seine Beweggründe für den Wechsel. Zudem blickt er auf die furiose Runde zurück, erläutert aber auch, warum ein Aufstieg in die Landesliga zu früh käme.

Herr Kresta, Rang zwei nach der Vorrunde, drittbeste Abwehr, wachsende Aufmerksamkeit im Umfeld: Wie fällt Ihr Fazit aus?

Sehr überraschend. Ich hätte nicht vermutet, dass wir so lange da oben mithalten. Durch die vielen neuen Spieler ging ein Ruck durch die Mannschaft. Aber dass wir uns gleich so stark etablieren, ist schon überraschend.

Woran würden Sie es festmachen?

Sicher am Trainer, der sehr resolut ist und der Mannschaft die Zeit gibt sich einzuspielen. Wir hatten aber einige Male auch das Glück, bestimmte Gegner zur richtigen Zeit erwischt zu haben.

Am vorvorigen Samstag setzte es die erste Niederlage. Man ist nach den Ergebnissen davor fast schon geneigt zu fragen, wie das passieren konnte.

Da kam einiges zusammen. Du bist schnell 0:1 hinten. Da kam Verunsicherung auf. Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden. Ich durfte das von draußen beobachten, was ganz interessant war. Kurz nach dem 1:1 sind wir schon wieder im Rückstand. Defensiv waren wir vogelwild. Es war aber auch klar, dass wir mal verlieren. Wir sind keine Übermannschaft.

In Deisenhofen klappte es wieder. Mit einem 3:0 bei einem gut ausgebildeten, starken Heimteam...

Offenbar haben wir die richtigen Schlüsse gezogen. Für uns Spieler war die Niederlage zuvor mit Ausnahme der Videoanalyse auch nicht das große Thema. Für mich war es gar nicht so leicht gegen solche flinken Spieler. Die können am Ball alles. Aber ich habe halt geschätzt 260 Spiele mehr auf dem Buckel.

Die Ausgangslage für die Rückrunde ist nicht übel, obgleich die Konkurrenz ein Dutzend Teams stark ist. Tarkan Demir wiegelt den Aufstieg kategorisch ab. Wie sehen Sie es?

Die Ansprüche steigen automatisch. Egal ob von außen oder innerhalb der Mannschaft. Wir wollen oben bleiben. Aber so eine Rückrunde ist einschließlich der Winterpause noch sehr lang. Auch Platz drei bis sechs wäre schon ein riesiger Erfolg. Meiner Meinung nach ist die Bezirksliga für den BCF die richtige Liga. Um ganz oben anzugreifen, musst du zwei oder drei Jahre oben mitspielen.

Das ändert nichts an der veritablen Ausgangslage...

Das stimmt. Wir haben, wenn alle fit sind, einen unglaublich großen Kader. Und - ganz wichtig: noch neun Heimspiele. Da ist schon noch was drin. Wir müssten aber auch mal lernen, ein Spiel vorzeitig zu entscheiden. Anscheinend brauchen wir den Nervenkitzel (lacht).

Sie sind nach einer Dekade in Waldram und einer Saison beim MTV Berg nach Farchet gewechselt. Also just zu jenem Klub, über den tendenziell abschätzig gesprochen wird. Das müssen Sie erklären.

Ja, das wäre früher undenkbar gewesen. Von außen wird der Verein gerne als einer ohne Identität gesehen, weil lauter Spieler aus München im Einsatz waren. Bei mir gab es Probleme in Waldram. In Berg hatte alles gepasst. Mit Ausnahme des Abstiegs. Ich wollte weiter Bezirksliga spielen. Und das geht beim BCF vor der Haustür. Es sind einige Jungs aus der Region dabei, und eben der Tarkan, Unser Haufen schaut wahnsinnig zusammengewürfelt aus. Aber das sind alles tolle Junge mit dem Herzen am rechten Fleck; eine homogene Mannschaft. So machst du einiges wett, was fußballerisch vielleicht fehlt. Mehr Teamgeist geht fast nicht.

Sie werden im Januar 34 Jahre, Spätherbst der Karriere also. Wie lange wollen sie sich das Ende vom Leib halten?

Nächstes Jahr spiele ich auf jeden Fall noch, sofern nichts Gravierendes passiert. Was danach kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich bin fit und in jedem Training, genieße das auch. Und Erfolg ist immer eine tolle Sache.

Wie finden Sie Ihre neue Position Innenverteidiger?

(lacht) Da hat mich bis vor anderthalb Jahren wirklich noch kein Trainer hingestellt. Das habe ich Wolfgang Krebs (Trainer MTV Berg) zu verdanken. Ich denke, ich bin da mit meiner Erfahrung, Ruhe und Kopfballstärke nicht ganz verkehrt.

Ihr Bruder Sebastian war mit Ihnen in Berg aktiv. Wäre es nicht verlockend, auch beim BCF ein wenig Familienbande zu betreiben?

Prinzipiell schon. Lust hätte er auch, gerade wenn ich ihm vom BCF erzähle. Aber er hat Probleme mit dem Knie, ist im Schichtdienst und inzwischen Vater. Da haben sich die Prioritäten verschoben.