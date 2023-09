„Aggressiver, spielstärker, laufstärker“ - SV Waldeck übergibt Rote Laterne an SV Nord Lerchenau

Von: Dominik Veitenhansl

Ernüchterung bei den Spielern des SV Nord Lerchenau: Gegen den SV Waldeck Obermenzing gab es eine verdiente 0:3-Niederlage. © Jürgen Meyer

Im Kellerduell beim SV Nord Lerchenau gelang Waldeck Obermenzing der erste Sieg. Der Aufsteiger übergibt damit die Rote Laterne an die Gastgeber.

München - In einem wahren Kellerduell empfing der Tabellenvorletzte SV Nord Lerchenau am Donnerstagabend den Tabellenletzten SV Waldeck Obermenzing. Von Anpfiff an waren es die Aufsteiger aus Obermenzing, die ordentlich Druck machten und die Nordler phasenweise regelrecht in der eigenen Hälfte einschnüren konnten. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, ehe sich Waldeck mit dem Führungstreffer belohnen konnte. Nach starker Flanke von Franz Huppert konnte Max Weißer den Ball unbedrängt per Kopf ins Tor lenken.

SV Nord Lerchenau gegen SV Waldeck Obermenzing: Elfmeter auf beiden Seiten, aber kein Tor

Unmittelbar nach der Halbzeitpause konnte Waldeck nach starker Vorarbeit von Joel Arthur in Person von Marco Stowasser den zweiten Treffer nachlegen. Lerchenau drängte nun auf den schnellen Anschlusstreffer, doch in der Offensive wollte im gesamten Spiel nur wenig gelingen. Stattdessen gab es auf der anderen Seite einen Handelfmeter für Waldeck, der aber vom Lerchenauer Keeper Matthias Angermeier stark pariert wurde. In der 83. Minute gelang den Menzingern dann nach weiteren vergebenen Torchancen der dritte Treffer: Franz Huppert versenkte einen weiten Freistoß per Kopf im Kasten der Hausherren.

Kurze Zeit später wurde es dann kurios: Wieder gab es einen Elfmeter, nun für den SV Nord Lerchenau. Doch auch Ex-Profi Karl-Heinz Lappe scheiterte vom Punkt. So blieb es schlussendlich bei dem 3:0-Sieg für Waldeck Obermenzing.

„Völlig verdienter Sieg“ für Waldeck Obermenzing

Durch den Erfolg konnten die Menzinger zwei Plätze nach oben klettern und die Rote Laterne abgeben. Diese leuchtet nun beim SV Nord Lerchenau. Nach dem Spiel sprach der Menzinger Trainer Stefan Gutsmiedl von einem „völlig verdienten Sieg“: „Wir standen hinten sehr stabil, haben wenig zugelassen und müssen auch klar zur Halbzeit höher führen.“ Er hofft, dass der Dreier seiner Mannschaft für die nächsten Spiele Auftrieb gibt.

Sein Gegenüber Michael Westermair sprach ebenfalls von einem völlig verdienten Sieg für Waldeck: „Der Gegner war über 90 Minuten aggressiver, war spielstärker, war laufstärker und hat absolut verdient gewonnen.“ Schnell muss jetzt für die Nordler neues Selbstvertrauen her, spielen sie doch am Sonntag gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Schwabing das nächste Derby. Auch die Menzinger haben nur eine kurze Verschnaufpause: Am Samstag tritt der Aufsteiger bei Landesliga-Absteiger ASV Dachau an. (Dominik Veitenhansl)