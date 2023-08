Gründe-Heide-Coach Wanninger: „Das ist eine Niederlage, die ich akzeptieren kann“

Von: Patrik Stäbler

Thomas Bachinger war zwar enttäuscht, kann aber mit der Pleite gegen den ASV Dachau leben. © Jeanette Stock (www.fupa.net/oberbayern)

Aufsteiger SC Grüne Heide Ismaning hat beim ASV Dachau eine Überraschung verpasst. Trainer Bachinger ist enttäuscht, kann die Niederlage aber einordnen.

Fischerhäuser – Beim Absteiger ASV Dachau hat der Aufsteiger SC Grüne Heide Ismaning kurzzeitig an einer Überraschung geschnuppert. Am Ende jedoch verloren die Gäste ihr erstes Saisonspiel in der Bezirksliga Nord deutlich mit 1:4 – ein Ergebnis, das laut Trainer Thomas Bachinger „völlig verdient“ gewesen sei. „Klar bin ich enttäuscht“, sagt der Coach. „Aber das ist eine Niederlage, die ich akzeptieren kann.“

Schließlich wollen die Dachauer diese Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden, während es für seinen SC Grüne Heide „nur um den Klassenerhalt geht“, wie Bachinger mehrfach betont hat. Im direkten Duell der beiden Clubs, die vorige Saison noch zwei Ligen getrennt hatte, gerieten die Ismaninger bereits nach sieben Minuten in Rückstand, und zwar durch einen Kopfball nach einer Ecke. „Standardsituationen waren bei denen eine brutale Waffe“, berichtet Bachinger. So ging auch dem zweiten Dachauer Treffer ein Freistoß voraus, den Tim Bürchner nach einer guten halben Stunde einköpfte.

SC Grüne Heide Ismaning am Dienstag gegen SK Srbija München

Kurz zuvor war Heide-Stürmer Christian Häusler noch der Ausgleich für die Gäste gelungen. Nachdem sein Freistoß in der Mauer hängen geblieben war, drosch der 27-Jährige die Kugel im zweiten Versuch per Volleyschuss in den Winkel. Nach der Pause habe seine Elf eine halbe Stunde lang auf Augenhöhe mit dem Favoriten gespielt und durch Markus Schneider und Manuel Schricker zwei gute Chancen auf den Ausgleich gehabt, so Bachinger. Doch mit dem 1:3 – ein Foulelfmeter, den Zvonimir Kulic einnetzte – war die Sache gelaufen. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Mack mit dem 1:4 in der Nachspielzeit.

Die nächste Chance auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen Liga hat der SC Grüne Heide Ismaning bereits am Dienstag. Dann empfängt der Aufsteiger um 18.30 Uhr den SK Srbija München. (PATRIK STÄBLER)

ASV Dachau - SC Grüne Heide Ismaning 4:1 (2:1)

Heide: Grotkasten, Arnold, Tauscher, Thoss (46. Rott), Ertl (46. Eisl), Hausic (46. Glasner), T. Niggl, Schneider, Schricker (81. Heinenberg), Gessler (67. Wick), Häusler.

Tore: 1:0 Kulic (8.), 1:1 Häusler (28.), 2:1 Bürchner (32.), 3:1 Kulic (84.; Foulelfmeter), 4:1 Mack (90.+3).

Schiedsrichter: Tobias Wilka (SV Bad Tölz).

Zuschauer: 80.