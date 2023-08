„Haben einen schlechten Tag erwischt“ - Attaching bei Bittlmayer-Dreierpack chancenlos

Der BC Attaching muss eine deutliche Niederlage beim TSV Gaimersheim einstecken. Bereits zur Pause war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden.

Attaching – Wenn der BC Attaching bei einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt chancenlos ist, stimmt etwas nicht. „Wir haben heute einfach einen schlechten Tag erwischt“, sagte BCA-Coach Enes Mehmedovic. Seine Mannschaft geriet früh ins Hintertreffen, danach nahm das Unheil beim TSV Gaimersheim seinen Lauf. Attaching hat mit 0:3 verloren, wird an der Niederlage aber nicht lange zu knabbern haben.

Die Partie begann mit einem Dämpfer für die Attachinger. Nach einem Freistoß klärten die Gäste vor die Füße von Manuel Bittlmayer, der aus fünf Metern seinen ersten Treffer des Nachmittags erzielte (4.). Ein früher Rückstand bei Temperaturen jenseits der 30 Grad – das hatten sich die BCA-Kicker anders vorgestellt. Doch die Gäste zeigten eine Reaktion. Patrick Huljina und Domenic Hörmann hatten gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, konnten diese allerdings nicht nutzen. „Schon da hatte ich ein schlechtes Gefühl“, gab Mehmedovic zu. Er lag richtig damit, denn noch vor der Halbzeit zog Gaimersheim davon.

In der 31. Minute erzwang der Aufsteiger einen Elfmeter, denn nach zwei Aluminiumtreffern sprang der Ball an die Hand von Sebastian Aigner. Bittlmayer ließ sich nicht zweimal bitten und netzte ein (32.). „Immerhin hat Sebastian keine Rote Karte dafür bekommen“, sagte Mehmedovic. Zu zehnt hätte es wirklich böse für die Gäste ausgehen können. Doch auch mit elf Spielern kassierten die Attachinger vor der Pause einen weiteren Gegentreffer. Wieder landete ein Klärungsversuch auf dem Fuß Bittlmayers, der die Kugel aus 13 Metern in den Winkel knallte (45.) – und damit seinen Dreierpack schnürte.

„Wir haben heute verdient verloren. Wir haben es registriert, werden das Spiel abhaken.“

Die Partie war zur Pause entschieden. Nach Wiederbeginn versuchten die Attachinger noch einmal alles, doch bis auf zwei Halbchancen brachten sie nichts Gefährliches zustande. Ein gebrauchter Tag eben. Auch die Gaimersheimer hatten noch zwei Abschlüsse, am Spielstand sollte sich allerdings nichts mehr ändern. „Ich denke, die zweite Halbzeit kann man nicht mehr richtig werten, weil das Spiel durch war. So hat es ihr Trainer auch gesehen“, sagte Mehmedovic, der die Partie schnell vergessen wird: „Wir haben heute verdient verloren. Wir haben es registriert, werden das Spiel abhaken und nächste Woche wieder bei null starten.“ (Moritz Stalter)