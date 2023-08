„Waren von eins bis elf komplett von der Rolle“ - FCP-Trainer Ollert nach 1:4-Klatsche außer sich

Niederlage beim FC Deisenhofen II

+ © Oliver Rabuser Simon Ollert kritisiert den Eigensinn seines Teams: „Erwarten, dass die Spieler die Vorgaben umsetzen.“ © Oliver Rabuser

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Mayr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach der deutlichen Niederlage beim FC Deisenhofen II nimmt Penzbergs Trainer Simon Ollert seine gesamte Mannschaft in die Mangel.

Penzberg – Simon Ollert wählte als Stilmittel für seine Kritik die Ehrlichkeit. Ihm und Kollege Maximilian Bauer stieß ein Punkt massiv auf, den nicht jeder Coach so deutlich ansprechen würde. Allein dafür gebührt ihm Respekt. Worum es geht: um den Eigensinn seines Teams. „Wir erwarten, dass die Spieler die Vorgaben umsetzen“, betonte Ollert. Beim 1:4 (0:2) seines FC Penzberg beim FC Deisenhofen II aber setzten sich gleich mehrere über die Instruktion der Coaches hinweg. Für Ollert ein untragbarer Zustand. „Die Mannschaft muss lernen, dass es Pläne gibt. Das mag in unteren Ligen oft Zufall sein“, stellte Ollert klar. Nicht aber in der Bezirksliga, in der mittlerweile ein beträchtlicher Teil der Klubs regelmäßig auf Videoarbeit setzt und fleißig trainiert.

„Wir haben uns selbst das Ei gelegt.“

Die Taktik hätte schon gepasst. Penzberg wusste vom Stil der Deisenhofener, der wie gemacht ist für diese hitzigen Freitagabende. Mit Angriffspressing möchte der FCD früh den Aufbau des Gegners zerstören. „Wir sind drauf reingefallen“, klagte Ollert. Statt sicherem Kurzpassspiel, das für Ruhe hätte sorgen können, kam eine generelle Hektik auf. „Die Stimmung war aufgeheizt“, so empfand das auch Penzbergs Coach. „Eklig und giftig“ sah er den Gegner. Das Bittere: Nichts davon überraschte die Coaches. Wohl aber ihr Team. Mit zwei unerklärlichen Fehlern der Innenverteidigung bei Rückpässen geriet der FCP zur Halbzeit 0:2 in Rückstand. „Wir haben uns selbst das Ei gelegt“, sagte Ollert zu besagten Szenen. Wobei er auch den Rest der Mannschaft nicht so leicht davonkommen lässt. „Wir waren von eins bis elf komplett von der Rolle.“ Zurück war sie wieder, die oft beklagte launische Diva aus Penzberg.

Trotz klarer Kabinenansprache: Keine Besserung in Hälfte zwei

Zur Halbzeit diente die Kabine als Ort klarer Worte. Und irgendwie besserte sich einiges. Dennoch beobachtete Simon Ollert eine Vielzahl an Unzulänglichkeiten: falsche Entscheidung, einen Hang zum Risiko statt die simple sichere Variante zu nehmen. „Wir sind zu grün“, hat Ollert festgestellt. Ihn ärgert es massiv, dass seine Mannen eigenmächtig vom Kurs abwichen. Wo er doch deutlich sah, wie Deisenhofen zu knacken gewesen wäre. Gleichzeitig bewunderte er den Gegner für seine Gabe, sofort auf Schwäche zu reagieren. „Sie haben gemerkt, da geht was“, berichtete der Trainer. Das einzige Tor für Penzberg erzielte Andreas Schneeweiß zum zwischenzeitlichen 1:2 (66.). Deisenhofen habe verdient gewonnen. Am morgigen Dienstag gegen Murnau müsse man nachlegen, streicht Ollert heraus. Es ist das Treffen der zwei großen Sorgenkinder des Wochenendes in der Bezirksliga. (Andreas Mayr)

FC Deisenhofen II – 1. FC Penzberg 4:1

FC Deisenhofen II: Leonhard Oswald, Josip Cosic, Nico Wohlmann (46. Georg Jungkunz), Tim Günther (64. Lukas Huber) (83. Lukas Vollmer), Matteo Lo Re (72. Thomas Karl), Lukas Schuh, Sebastian Geigenberger, Noah Kotb, Evrad Ngeukeu, Marcel Schütz, Jonas Herrmann (67. Martin Mayer) - Trainer: Felix Scherer - Trainer: Marco Schmidt

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Mohammed Yeniay, Josef Siegert (83. Tobias Weng), Fazlican Verep, Michael Wiedenhofer (61. Florian Hofer), Benedikt Buchner, Marco Hiry, Uros Puskas (46. Ahmad Abu Swid), Andreas Schneeweiss (74. Bilal Mokhtari), Ugurkan Verep (83. Domenic Novakovic), Dominik Bacher - Trainer: Simon Ollert

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Noah Kotb (12.), 2:0 Jonas Herrmann (39.), 2:1 Andreas Schneeweiss (66.), 3:1 Thomas Karl (73.), 4:1 Evrad Ngeukeu (82.)