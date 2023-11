Heimstettens „FIFA-Coach“ Fabio Sabbagh freut sich über „das perfekte Comeback“

Von: Laurin Diepers

Im Derby gegen den Kirchheimer SC feierte Fabio Sabbagh sein Comeback für den SV Heimstetten. © Sven Leifer

FIFA-Profi und SV-Heimstetten-Spieler Fabio Sabbagh verletzte sich beim Saisonauftakt. Im Derby gegen Kirchheim folgte nun sein gefeiertes Comeback.

Heimstetten – Zu Beginn der zweiten Halbzeit im Derby zwischen dem SV Heimstetten und dem Kirchheimer SC war es endlich so weit: Heimstettens Trainer Roman Langer musste in der Defensive umbauen und schickte Fabio Sabbagh aufs Feld. Für den 25-Jährigen war es ein ganz besonderer Moment. Nachdem er sich beim Saisonauftakt ebenfalls gegen Kirchheim zwei Lendenwirbel gebrochen hatte, folgten drei harte Monate in der Reha. Dass es nun genau gegen Kirchheim beim Derbysieg mit seinem Comeback geklappt hat, ist für Sabbagh „eine Bilderbuchgeschichte.“

Sabbagh, betreibt eigentlich hauptberuflich eSports und ist bei Werder Bremen FIFA-Profi. Auf der Streamingplattform Twitch folgen seinem Account „fifabio97“ über 100.000 Menschen. Seit mehreren Jahren gehört Sabbagh aber auch zu den Stützpfeilern des SV Heimstetten. 2018 wechselte der Abwehrspieler zum damaligen Regionalligisten. Mit über 100 Spielen in Bayerns höchster Amateurklasse zählt Sabbagh heute zu den erfahrensten Spielern des SVH.

eSports-Profi Sabbagh ist Führungsspieler beim SV Heimstetten

Trotz seines jungen Alters ist Sabbagh beim SV Heimstetten bereits Teil des Mannschaftsrates und zählt zu den absoluten Führungsfiguren. Für Trainer Langer ist der Abwehrspieler „das Bindeglied zwischen den jüngeren und den älteren Spielern und in der Kabine brutal wichtig.“

Die daraus entstehende Verantwortung nimmt Sabbagh gerne an. Auch bei Werder Bremen ist er als Headcoach des eFootball-Teams in verantwortlicher Position. Der eSportler kann dabei Parallelen ziehen und vom jeweils anderen Beruf profitieren. Vor allem im mentalen Bereich profitiert der Fußballer von seinen Aufgaben im eSport.

Trotz Verletzung übernahm Sabbagh die Integration der neuen Spieler

Obwohl sein Ausfall zu Saisonbeginn für den SV Heimstetten bitter war, konnte Sabbagh sich einbringen. Den ebenfalls zu Beginn verletzten Neuzugang Yamin H-Wold nahm der Führungsspieler direkt unter seine Fittiche. Gemeinsam absolvierten sie die Reha. Aufgrund seines Netzwerks in München kennt Sabbagh viele Neuzugänge bereits und dient diesen als erster Ansprechpartner.

„Ich bin der FIFA-Coach der Mannschaft.“

Sabbaghs Dasein als eSportler ist natürlich auch in der Mannschaft ein Thema. Viele Mitspieler verfolgen seine Streams live auf Twitch. Neben dem Platz beschreibt der 25-Jährige seine Rolle scherzhaft als „FIFA-Coach der Mannschaft.“ Dass die Doppelfunktion als FIFA-Profi in Bremen und Fußballspieler in Heimstetten so gut funktioniert, verdankt Sabbagh dem Verständnis und der Unterstützung beider Vereine.

Sabbagh will es nach der Verletzung langsam angehen

Nach seiner Verletzung will es der Abwehrspieler diesmal langsam angehen. In den vergangenen Jahren musste Sabbagh aufgrund verschiedener Blessuren mehrfach lange pausieren. Im Zuge dessen stand sogar ein Karriereende bereits im Raum. Mit Kurzeinsätzen soll der Langzeitverletzte wieder herangeführt werden. Daher wird es vermutlich bis nach der Winterpause dauern, ehe Sabbagh bereit ist für 90 Minuten.

Die ersten 45 Minuten seiner Rückkehr hat für Sabbagh am Samstag verletzungsfrei überstanden. Zwei der drei Treffer gelangen dem SVH nach seiner Einwechslung: „Es war eine sehr schöne Geschichte und das perfekte Comeback.“ In den Schlussminuten durfte der Rückkehrer sogar die Kapitänsbinde übernehmen. (Laurin Diepers)