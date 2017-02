TSV Buchbach - Der TSV Buchbach musste im dritten Vorbereitungsspiel die zweite Niederlage hinnehmen. Nach dem 2:3 beim Bayernligisten FC Unterföhring kritisierte Trainer Anton Bobenstetter: „Drei Gegentore sind einfach zu viel, egal wie sie fallen.“

Auf dem Kunstrasen des FCU lagen die Buchbacher bereits in der 6. Minute 0:1 zurück. Nach einem Eckball kam Andreas Brandstetter frei an den Ball. Beim zweiten Treffer konnte Yasin Yilmaz nach einer Freistoßflanke verwandeln (39.). Nach Diagonalpass von Stephan Thee spurtete Patrick Drofa bis zur Grundlinie, und dessen scharfe Hereingabe drückte Christian Brucia aus sechs Metern zum 1:2 über die Linie. Wenig später traf Florian Pflügler nach Flanke von Thee den Pfosten. Auf der anderen Seite nutzte Michael Krabler einen Buchbacher Fehler zum 3:1. In einem hitzig geführten Gefecht köpfte Pflügler noch den Anschlusstreffer.

Text: Michael Buchholz

Quelle: fussball-vorort.de