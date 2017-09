Bobenstetter: "Die Jungs haben wieder einen Sieg verdient"

Buchbach – Die Bilanz des TSV Buchbach ist nach zehn Spieltagen in der Fußball-Regionalliga Bayern ausgeglichen: Vier Siegen stehen bei zwei Unentschieden vier Niederlagen und 13:13 Tore gegenüber. Doch die Rot-Weißen warten nun schon seit vier Runden auf einen Dreier. Den will die Mannschaft am Freitag um 19 Uhr gegen den VfB Eichstätt eintüten.

„Meine Jungs haben gegen Unterhaching im Pokal und letzte Woche in Schweinfurt leidenschaftlich gekämpft, deswegen haben sie sich jetzt mal wieder einen Sieg verdient“, sagt Buchbachs Trainer Anton Bobenstetter. Allerdings weiß der Coach der Rot-Weißen auch, dass der Aufsteiger aus Eichstätt einen Lauf hat und die beiden letzten Auswärtsspiele in Memmingen und in Burghausen gewonnen hat. Das Team von Trainer Markus Mattes steht mit elf Punkten auf Rang 13.

Allerdings ist Torhüter Thomas Bauer bei der Jubelorgie nach dem 1:0-Erfolg in Burghausen weggerutscht und hat sich dabei die Achillessehne gerissen. Sicherlich ein Handicap für die Eichstätter, die mit Yomi Scintu und Fabian Eberle zwei bärenstarke Angreifer haben. Scintu, beim FC Ingolstadt ausgebildet, hat sechs Mal getroffen, Eberle, der in 180 Pflichtspielen 173 Tore erzielt hat, bringt es aktuell auf vier Treffer.

Buchbachs Trainer Bobenstetter kann bezüglich seines Personals keine Entwarnung geben. Maxi Drum kehrt nach seiner Rotsperre zurück, dafür fehlt Merphi Kwatu nach seiner Ampelkarte in Schweinfurt: „Hannes Maier, der Drum zwei Mal sensationell vertreten hat, wird die Position von Merphi einnehmen, dann müssen wir nicht groß umstellen.“ Ob er Daniel Maus erneut als Feldspieler aufstellt, macht der Coach davon abhängig, wie stabil die Ersatzspieler Marco Neudecker und Nikolai Davydov sind. Von den verletzten Spielern kehrt jedenfalls bis zum Freitag keiner zurück. Immerhin hat Florian Shalaj nach achtwöchiger Verletzung wieder das Training aufgenommen und wird erste Praxis im Kreisligateam sammeln.

Bei Pat Drofa und Patrick Walleth hofft Bobenstetter, dass beide nächste Woche ins Training zurückkehren. Weiterhin fraglich ist, wann Stefan Denk wieder einsatzfähig ist. Der Angreifer leidet an einer Reizung im operierten Knie. Maxi Bauer und Stephan Thee fallen ohnehin noch einige Wochen aus. Erfreut ist der Coach, dass Aleks Petrovic, Markus Grübl und Thomas Leberfinger, die bislang keine Minute gefehlt haben, wie der Rest der Mannschaft am Dienstag „sehr spritzig“ trainieren konnten: „Ali ist so fit wie nie zuvor, der Motor unseres Antreibers läuft. Leber und Grübl sind in glänzender Form, müssen aber eben ein wenig auf die Zähne beißen. Entscheidend wird sein, dass uns die Fans wieder nach vorne peitschen. Das bringt immer noch ein paar Prozent, vor allem wenn die Beine müde werden.“

Tipp: 1:0 für Buchbach

Text: Michael Buchholz

Quelle: fussball-vorort.de