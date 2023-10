Böse Abreibung für den TSV Eching: „Das war ein Totalausfall“

Ein Nachmittag zum Vergessen: Der TSV Eching gerät gegen Nord Lerchenau unter die Räder. © Jeanette Stock

Sieben Gegentore: Der TSV Eching muss gegen den SV Nord Lerchenau eine Klatsche einstecken und verliert als Tabellenletzter langsam den Anschluss.

Eching – Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eching hatten sich für das Hinrunden-Finale einiges vorgenommen. Doch anstelle des ersten Siegs unter dem neuen Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner gab es eine böse Abreibung: Die Zebras haben beim SV Nord Lerchenau mit 0:7 (0:3) verloren.

Angermeir und Zeussel schnüren Doppelpack

„Das war heute ein Totalausfall“, kommentierte Zgud-Schoeppner seine dritte Partie als Eching-Coach. Die Pleite kam in dieser Höhe überraschend, denn das Schlusslicht präsentierte sich in den vergangenen Wochen verbessert. Beim SV Nord war davon allerdings nichts zu sehen.

Dabei wären die Voraussetzungen gut gewesen. „Ein enger Platz, viele Zweikämpfe – eigentlich ideal“, so der Trainer. Doch seine Mannschaft ließ „sämtliche Elemente vermissen und war in allen Belangen eine Klasse schlechter als der Gegner“. Martin Angermeir brachte die Münchner in Führung – nach einem Ballverlust der Echinger im Aufbau (6.). Das zweite Gegentor durch Peter Zeussel fiel nach einer ähnlichen Situation (20.). Dem 0:3 durch Zeussel ging ein Querschläger voraus (40.). Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden.

„Wir haben völlig zurecht auch in der Höhe verloren.“

Nach dem Wechsel wollten die Echinger den Schaden begrenzen, doch es sollte noch viel schlimmer kommen: Angermeir (68.), Arbnor Segashi (74.), Alexander Rösler (79.) sowie Amanuel Wodere (90.+3) sorgten für die höchste Saisonniederlage der Zebras. „Wir haben völlig zurecht auch in der Höhe verloren“, berichtet Zgud-Schoeppner. (Moritz Stalter)