Buchbach beendet Nürnbergs Siegesserie

Buchbach – Der TSV Buchbach bleibt in der Fußball-Regionalliga Bayern in der Erfolgsspur und ist jetzt schon sieben Runden lang ungeschlagen.

Am Dienstag knackten die Rot-Weißen sogar die Serie des 1. FC Nürnberg?2, der mit sechs Siegen in Serie angereist war, sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen musste.

Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da erzielte Erik Engelhardt nach einem Gassenpass und Vorlage von Maximilian Krauß den Führungstreffer für Nürnberg. In der 7. Minute durfte der FCN erneut jubeln: Die Buchbacher vertändelten bei einem eigenen Freistoß leichtfertig den Ball, die Gäste konterten blitzschnell, und Manuel Feil traf zum 2:0.

Obwohl Nürnberg nun groß auftrumpfte, gelang Merphi Kwatu nach Flanke von Christian Brucia schnell das 1:2 (13.). Buchbach kam besser ins Spiel. Den Ausgleich markierte Thomas Breu mit einem Traumtor, als er Keeper Johannes Kreidl aus spitzem Winkel überlupfte.

TSV Buchbach – 1. FC Nürnberg II 2:2 TSV Buchbach: Maus, Moser, Grübl, Büch, Sassmann (90. Shalaj), Petrovic, Brucia, Kwatu, Maier, Breu, Denk (88. Davydov) - Trainer: Bobenstetter1. FC Nürnberg II: Kreidl, Domej, Knipfer, Feil, Hercher, Pex, Krauß (90. Mouhaman), Rhein, Hofmann, Engelhardt, Heußer - Trainer: GeyerSchiedsrichter: Schultes (Betzigau) - Zuschauer: 813Tore: 0:1 Engelhardt (2.), 0:2 Feil (7.), 1:2 Kwatu (13.), 2:2 Breu (59.)

Quelle: fussball-vorort.de