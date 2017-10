Buchbach erkämpft sich Punkt gegen Augsburg-Reserve

Buchbach – Der TSV Buchbach hat sich mit einem 1:1 gegen den FC Augsburg?II in die 14-tägige Pause verabschiedet. Die mit den Bundesliga-Profis Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Shawn Parker und Markus Feulner verstärkten Schwaben begannen furios, doch die Gastgeber standen gut.

Sie mussten aber dennoch früh den Gegentreffer hinnehmen, als Efkan Bekiroglu nach einer Ecke und Kopfball-Vorlage von Lasse Jürgensen aus kurzer Distanz einköpfte.

Die Hausherren ließen sich von dem Treffer nicht aus dem Konzept bringen, mussten aber bis zur 36. Minute warten, ehe Kapitän Maxi Hain nach Doppelpass mit Merphi Kwatu die erste Möglichkeit hatte, bei der jedoch ein Augsburger Abwehrbein im Weg stand. Eine Minute vor dem Seitenwechsel erzielte Aleksandro Petrovic mit einem Traum-Freistoß aus 22 Metern in den Winkel das 1:1.

Allerdings war der Buchbacher Mittelfeldmotor auch der Pechvogel, der einen an Thomas Breu verschuldeten Foulelfmeter an die Latten-Unterkante setzte (74.). Irgendwie auch ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit, denn in der 66. Minute hatte auch Bekiroglu die Latte getroffen. Den anschließenden Kopfball von Shawn Parker nach dem Abpraller parierte Keeper Daniel Maus, der ansonsten eine geruhsame zweite Hälfte verbrachte.

Beim FCA flog zunächst Nicola Della Schiava, der den Elfmeter verschuldet hatte, mit Gelb-Rot vom Platz (73.). In der 90. Minute erwischte es Kilian Jakob mit der Ampelkarte.

TSV Buchbach – FC Augsburg II 1:1 TSV Buchbach: Maus, Hain, Moser, Grübl, Büch, Sassmann (76. Leberfinger), Petrovic, Brucia, Kwatu, Maier, Breu - Trainer: BobenstetterFC Augsburg II: Niemann, Jakob, Ramser, Callsen-Bracker, Della Schiava, Jürgensen, Scherzer (61. Laverty), Bekiroglu, Greisel, Feulner (79. Lobenhofer), Parker (84. Stowasser) - Trainer: ReinhardtSchiedsrichter: Hanslbauer (Altenberg) - Zuschauer: 674Tore: 0:1 Bekiroglu (10.), 1:1 Petrovic (44.)Gelb-Rot: Della Schiava (73./FC Augsburg II/wiederholtes Foulspiel)Gelb-Rot: Jakob (90./FC Augsburg II/wiederholtes Foulspiel)Besondere Vorkommnisse: Petrovic (TSV Buchbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niemann (74.).

Text: Michael Buchholz

Quelle: fussball-vorort.de