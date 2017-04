Buchbach gelingt erneuter Big-Point im Abstiegskampf

TSV Buchbach – Der TSV Buchbach nimmt weiter Kurs in Richtung Klassenerhalt: Nach dem 1:0 am Gründonnerstagabend bei Schlusslicht Bayern Hof sind die Rot-Weißen der sechsten Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Bayern wieder ein Stück näher gekommen. Den Treffer zum dritten Sieg in Folge erzielte Florian Pflügler in der 68. Minute nach einem Freistoß der Gastgeber und einem Bilderbuchkonter über Dusan Jevtic.

Ein Spaziergang war der Erfolg beim Schlusslicht freilich nicht. „Wenn wir 1:0 gewinnen, haben wir alles richtig gemacht“, hatte Trainer Anton Bobenstetter vor der Partie gehofft. Und weil am Ende Ergebnisse zählen, darf sich der Coach der Rot-Weißen nach acht Spielen ohne Niederlage bestätigt fühlen. Wie glücklich der Erfolg angesichts zweier Alu-Treffer der Gastgeber war, wollte der Coach erst gar nicht in Abrede stellen: „Wir wussten, dass wir sehr viel Glück brauchen würden.“

Buchbachs Sportlicher Leiter Georg Hanslmaier sprach von einem Arbeitssieg: „Wir sind zum vierten Mal in diesem Jahr ohne Gegentreffer geblieben. Das ist die Basis zum Erfolg.“ Dass der Weg noch längst nicht zu Ende ist, weiß er aber auch: „Wir müssen weiter auf uns schauen, alles andere bringt gar nichts. Das sieht man ja an den Resultaten der Konkurrenz. Das bleibt sicher spannend.“

Text: mbBayern Hof: Krbecek, Bareuther, Biermeier, Dartsch, Fleischer, Root, Schraps, Knoll (49. Kane), Stock, Strößner, Holek. – Buchbach: Weber, Brucia, Pflügler, Drum, Motz, Löffler, Petrovic, Drofa (93. Walleth), Thee, Jevtic (72. Breu), Kwatu (92. Bauer). – Tor: 0:1 Pflügler (68.). – Schiedsrichter: Andreas Hummel (TSV Betzigau). – Zuschauer: 300.

Quelle: fussball-vorort.de