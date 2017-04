TSV Buchbach: Haching vor der Brust, Fürth im Kopf

TSV Buchbach - Ob die Buchbacher am Ostermontag beim souveränen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching was reißen können, ist trotz der aktuellen Erfolgsserie ungewiss.

„Wir wissen, dass der 1:0-Sieg vom Trainingslager in Spanien nichts zu sagen hat. Aber wir fahren da sicher nicht mit der weißen Fahne hin“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Georg Hanslmaier.

Verzichten müssen die Buchbacher am Montag auf Stephan Thee, der in Hof seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Ansonsten gibt es keine weiteren neuen Ausfälle, obwohl Simon Motz und Dusan Jevtic über leichte Verletzungsprobleme klagten. „Ich gehe mal davon aus, dass der Trainer etwas rotieren wird, weil wir ja am Freitag das wichtige Spiel gegen Fürth haben“, meint Hanslmaier.

Die Fürther kamen am Gründonnerstag zu einem 2:2 bei den Kleinen Bayern und stehen aktuell fünf Zähler hinter Buchbach auf dem ersten Relegationsrang.

Hanslmaier: „Wenn wir nach dem Spiel gegen Fürth weiter fünf Punkte voraus sind, schaut es richtig gut aus. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, wir dürfen jetzt bloß nicht nachlassen. Das wäre fatal.“

