Buchbach macht Nägel mit Köpfen: Hanslmaier neuer sportlicher Leiter

TSV Buchbach – Fleißig gewerkelt wird in der Winterpause beim Fußball-Regionalligisten TSV Buchbach. Die Rot-Weißen wollen noch bis Ende Januar einen Torhüter und möglichst auch einen Innenverteidiger verpflichten.

Nägel mit Köpfen wurden auch schon gemacht: Thomas Breu (28) hat verlängert, Georg Hanslmaier ist neuer Sportlicher Leiter.

Breu steht seit Anfang 2010 im Kader der Rot-Weißen, kam damals von der Regionalliga-Mannschaft des FC Hansa Rostock zum damaligen Bayernligisten. Der Angreifer, der in dieser Spielzeit bislang vier Mal getroffen hat, hat nun einen Vertrag bis Juni 2020. „Thommy hat hier seinen Lebensmittelpunkt, ist aktuell der Spieler, der am längsten bei uns ist. Deswegen war er auch einer unserer ersten Ansprechpartner in Sachen Vertragsverlängerung“, sagt Hanslmaier.

Der 2. Abteilungsleiter, der bislang schon immer in Vertragsgespräche eingebunden gewesen ist, übernimmt jetzt auch offiziell die Sportliche Leitung, weil Sepp Kupper aus beruflichen Gründen kürzertreten muss und Spartenchef Günther Grübl sich etwas zurückziehen will. „Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass wir hier einen fixen Ansprechpartner brauchen. Günther und Sepp werden mich weiter unterstützen, und Trainer Anton Bobenstetter, der die meisten Kontakte hat, ist sowieso immer mit eingebunden“, sagt Hanslmaier.

Den Kader für kommende Saison will er spätestens im Mai beisammen haben. „Wenn es danach noch einen interessanten Spieler gibt, der zu uns passt, werden wir nicht Nein sagen, aber wir wollen frühestmöglich Planungssicherheit“, so Hanslmaier. „Natürlich sind die vielen Verletzten der Hauptgrund für unser Abschneiden. Aber es gibt schon auch ein paar andere Punkte, die wir intern besprochen haben. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Im Nachhinein gesehen, war es wahrscheinlich ein Fehler, dass wir ohne Blutauffrischung in die Saison gegangen sind. Das wollen wir künftig anders machen.“

Hanslmaier schweben pro Saison zwei bis drei neue Perspektivspieler aus der Region vor. „Wir brauchen zum einen die U 23-Spieler, und zum anderen sorgen Leute aus der Region auch für die Identität, die wir haben wollen. Zudem kommen einige unserer Leistungsträger allmählich in die Jahre.“

Trainingsauftakt ist am 25. Januar, das erste Testspiel steigt drei Tage in Heimstetten. Das Trainingslager im spanischen Oliva Nova ist vom 12. bis 19. Februar. In Spanien dabei sind auch die Rekonvaleszenten Stefan Denk und Thomas Leberfinger, der sich noch im alten Jahr einer Knieoperation wegen eines Knorpelschadens unterziehen musste. Leberfinger könnte im April wieder auf dem Platz stehen, während Denk (Kreuzbandriss) erst wieder zur neuen Spielzeit dabei sein dürfte.

