Buchbach muss nach Schalding: Verlieren verboten!

TSV Buchbach - Verlieren verboten heißt es vor dem Kellerduell der Fußball-Regionalliga Bayern. Sowohl Gastgeber SV Schalding-Heining als auch der TSV Buchbach würden am heutigen Samstag um 14 Uhr am liebsten mit einem Sieg in die Restsaison starten. Abstiegskampf pur!

Buchbachs Coach Anton Bobenstetter war nach dem 5:0 der Schaldinger gegen den Bayernligisten Ammerthal beeindruckt: „Das war eine ganze andere Mannschaft als im Sommer.“ Damals hatten die Rot-Weißen einen 4:0-Sieg gefeiert.

Mit den beiden USA-Rückkehrern Benedikt Buchinger und Adam Gahabka sowie dem lange verletzten Ex-Profi Robert Zillner und Angreifer Christian Seidl (FC Künzing) dürfte der Tabellenvorletzte deutlich stärker sein als 2016. 19:3 Tore haben die Schaldinger in den vier Winter-Vorbereitungsspielen erzielt und sind dabei die letzten drei Tests ohne Gegentor geblieben. Das imponiert Bobenstetter besonders: „Das haben wir fast nie geschafft. Die vielen Gegentreffer waren im Verlauf der bisherigen Saison unser größtes Manko.“

46 Mal hat es in 21 Spielen im Buchbacher Kasten eingeschlagen. Auch in den Vorbereitungsspielen kam der TSV nur zwei Mal ohne Gegentreffer davon, wobei der 1:0-Erfolg über Spitzenreiter SpVgg Unterhaching in Trainingslager in Spanien Hoffnung gemacht hat.

Bei den vergangenen beiden Liga-Gastspielen in Schalding gab es jeweils ein 0:0. Der letzte Buchbacher Sieg am Reuthinger Weg datiert aber noch aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten. „Ich bin optimistisch, hoffe auf ein super Spiel und eine starke Rückrunde. Wir haben gut trainiert, die Mannschaft ist konzentriert und fokussiert“, sagte Bobenstetter, der auf Unterstützung der Fans hofft: „Wir haben in dieser Saison nur ein Auswärtsspiel gewonnen. Und das war in Ingolstadt, als wir unsere Fans mit dem Sonderzug dabei hatten.“ Der Buchbacher Fanbus fährt übrigens um 11.15 Uhr am Sportheim ab.

Bis auf den gesperrten Maxi Drum sowie die Langzeitverletzten Stefan Denk und Thomas Leberfinger können die Oberbayern in bester Besetzung anreisen. „Wir haben in der Vorbereitung mit 18 Mann und zwei Torhütern trainiert, davon können 17 und die beiden Keeper in Schalding spielen. Das ist gut“, so Bobenstetter, der die Startaufstellung noch nicht verraten möchte.

Vor dem Direktvergleich liegen die Oberbayern fünf Punkte vor den Gastgebern, die noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben. In Sachen Infrastruktur hat Schalding die Buchbacher nach Ansicht von Bobenstetter längst überholt: „Wo vor einigen Jahren noch grüne Wiese war, steht jetzt ein schmuckes Stadion. Die Schaldinger haben sogar einen VIP-Raum und haben binnen sechs Wochen einen Kunstrasen gebaut, der wie ein echter Rasenplatz aussieht. Davon können wir nur träumen.“

Text: Michael Buchholz

Quelle: fussball-vorort.de