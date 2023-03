TSV Buchbach nach Patzer unter Wert geschlagen – „Einstellung hat gepasst“

Das Tor des Tages: Buchbachs Keeper Daniel Maus kann den Ball erst hinter der Linie fixieren. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Ein Leistungsunterschied zwischen dem Tabellensiebten SV Wacker Burghausen und Kellerkind TSV Buchbach war beim hochemotional geführten Derby nicht erkennbar.

Buchbach – Dennoch setzte sich der Favorit vor rund 820 Zuschauern in der SMR-Arena 1:0 durch und stürzte die Rot-Weißen in noch größere Abstiegsängste.

Die Partie hatte zwei Schlüsselszenen: In der ersten Minute tauchte Buchbachs Kapitän Aleksandro Petrovic nach einer perfekten Hereingabe von Daniel Muteba acht Meter allein vor Wacker-Keeper Markus Schöller auf, seine Direktabnahme wurde aber nur zum harmlosen Kullerball. „Da hätte er sich für zwei Kontakte entscheiden sollen, dann wären wir in Führung gegangen und hätten wahrscheinlich das Spiel auch gewonnen“, analysierte Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Die Szene auf der anderen Seite, die das Pendel in Richtung Gäste ausschlagen ließ, war ein böser Patzer des reaktivierten Buchbacher Keepers Daniel Maus, der einen 35-Meter-Freistoß von Dennis Schmutz trotz langer Flugzeit unterschätzte. Er musste im Zurücklaufen nachfassen und hatte die Kugel erst hinter der Linie unter Kontrolle (9.). „Ohne dieses Tor hätten wir vermutlich nicht gewonnen, aber im Hinspiel haben wir in der 93. Minute ein Abseitstor zum 2:2 bekommen und zwei Punkte verloren“, erklärt Burghausens Trainer Hannes Sigurdsson, der von der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft begeistert war: „Die Jungs haben das sehr stark gemacht. Das war von der Emotion eine überragende Leistung.“ Lob an die Truppe weitergereicht, das Kompliment gebührt aber vor allem dem Wacker-Trainerteam, das ihre Elf nach dem spielerisch überzeugenden 3:0 gegen Schweinfurt erfolgreich auf diesen kämpferischen Spirit eingeschworen hat. Sigurdsson: „Wir haben sehr stark verteidigt, es war spannend bis zur letzten Sekunde. Mehr kann man bei diesen Verhältnissen nicht erwarten.“

Im zweiten Abschnitt, der nicht mehr von ganz so extrem bissigen Zweikämpfen geprägt war, spielte Buchbach über weite Strecken auf ein Tor, die ganz großen Möglichkeiten blieben den Hausherren aber dennoch verwehrt. Zum einen, weil Burghausen, allen voran die beiden Innenverteidiger Yannick Scholz und Viktor Miftaraj bestens organisiert waren, zum anderen, weil den Buchbachern trotz einer Serie von Ecken und Freistößen aus dem Halbfeld die Präzision fehlte. Klare Sache: Auf diesem Boden fällt die Entscheidung fast ausschließlich über Standards. „Wir hatten Vorteile bei der Geschwindigkeit, aber Burghausen hat das clever und mit Leidenschaft verteidigt“, lobte Bichlmaier die zweitbeste Abwehr der Liga, ohne jedoch die Flinte schon ins Korn zu werfen: „Wir hatten die Power, das Tempo und die Energie, die man braucht. Die Einstellung hat absolut gepasst, zumindest einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“