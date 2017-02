Buchbach verlängert mit Bobenstetter und Co.

TSV Buchbach - Vor dem Start in die Frühjahrsrunde der Fußball-Regionalliga hat beim TSV Buchbach das komplette Trainerteam verlängert.

„Wir setzen weiter auf Kontinuität, denn erfahrungsgemäß ist das einer der größten Erfolgsfaktoren im Fußball“, sagt Sportlicher Leiter Georg Hanslmaier. Er freut sich, dass das routinierte Quartett auch in der kommenden Saison eine starke Einheit bildet.

Trainer Anton Bobenstetter (55) hat sechs der sieben Buchbacher Aufstiege in den vergangenen 20 Jahren ermöglicht und ist nach einem Intermezzo in Markt Schwaben seit 2010 wieder im Verein. Auch Co-Trainer Sepp Harlander (64), der neben Videoanalyse und Spielbeobachtung vor allem im Reha-Bereich arbeitet, ist schon seit 2010 dabei.

Ein klitzekleines Fragezeichen steht noch hinter Walter Werner (56), der wie Torwarttrainer Roland Schreiner (48) 2014 nach Buchbach gekommen ist: „Wir sind uns einig. Das war eine Sache von wenigen Minuten, aber beruflich könnte sich bei mir im Frühjahr noch etwas verändern. Ich hoffe natürlich, dass das keine Auswirkungen hat.“

Nach dem Trainerteam will Hanslmaier in den kommenden vier Wochen auch die Personalplanung in Sachen Mannschaft vorantreiben: „Wir haben ja viele Spieler, die noch Vertrag haben oder bereits wieder langfristige Verträge unterschrieben haben. Mit Keeper Egon Weber ist ja auch der erste Neuzugang schon fix. Das Gerüst steht bereits.“

Die Buchbacher starten am Samstag mit dem Kellerduell beim SV Schalding-Heining in die Restsaison.

Text: Michael Buchholz

Quelle: fussball-vorort.de