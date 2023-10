Buchbacher Mut der Verzweiflung: „Viel Zeit haben wir nicht mehr“

Buchbachs Coach Petrovic bleibt trotz der Tabellensituation optimistisch: „Wenn wir zwei oder drei Spiele hintereinander punkten, sind wir wieder dran“. © Michael Buchholz

Mit sieben Punkten aus 15 Spielen ist Buchbach Tabellenletzter der Regionalliga – gelingt dem TSV zum Abschluss der Hinrunde noch ein Erfolgserlebnis?

Buchbach – „Ich hoffe, dass ich die Mannschaft nach der Niederlage am Dienstag gegen Illertissen wieder aufrichten konnte“, sagt Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic vor dem Abschluss der Englischen Woche in der Regionalliga, mit dem auch die Hinrunde endet. Die Rot-Weißen gastieren an diesem Samstag um 14 Uhr beim TSV Aubstadt und wollen beim Tabellenvierten mit dem Mut der Verzweiflung punkten.

„Wir können das schon noch aufholen.“

„Wir sind zwar mit Abstand Letzter, aber wenn wir zwei oder drei Spiele hintereinander punkten, sind wir wieder dran. Wir können das schon noch aufholen“, setzt Petrovic auf Optimismus, wohl wissend, dass Aubstadt ein ganz harter Brocken ist.

„Aubstadt hat schon einen sehr guten Kader. Wenn ein Spieler wie Philipp Harlass, der in Nürnberg einen Profi-Vertrag hatte, oft nur von der Bank kommt, sagt das schon viel über die individuelle Qualität des Kaders“, erklärt Petrovic.

Walter und Orth stehen gegen Aubstadt wieder zur Verfügung

Personell sieht es bei den Rot-Weißen etwas besser aus, da Philipp Walter und Benedikt Orth wieder dabei sind. „Die Jungs zerreißen sich von Woche zu Woche, da kann ich keinem einen Vorwurf machen. Aber aus irgendwelchen Gründen brechen wir dann immer wieder ein, stehen dann mit null Punkten da“, sagt Coach Petrovic. „Wir haben in all den Spielen bewiesen, dass wir jeden in dieser Liga ärgern und auch schlagen können, aber wir müssen lieber heute als morgen dazulernen und einfach frecher werden. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich habe den Jungs klar gemacht, dass wir im Abstiegskampf stecken, nicht im Abstiegsspiel. Das heißt Kampf, und den müssen wir annehmen.“ Tipp: 2:2. (Michael Buchholz)

TSV-Kader

Junghan, Zech; Walter, Orth, Brucia, Mackic, Manghofer, Kampmann, Vrenezi, Steer, Bahar, Ramstetter, Mittermaier, Kelmendi, Ammari, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner