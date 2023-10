Privates Treffen – Christoph Daum begeistert Türkgücüs Kayabunar: „Brutal fasziniert“

Von: Boris Manz

Alper Kayabunar und Christoph Daum beim Fußball schauen. © Instagram/Alper Kayabunar

Alper Kayabunar trifft auf Christoph Daum. Die beiden schauen Bundesliga und das Derby in der Süper Lig. Für den Türkgücü-Trainer gab es Tipps vom Meistertrainer.

München – Am Sonntag war Christoph Daum zu Besuch im Doppelpass, doch schon am Samstag reiste der langjährige Bundesliga-Coach nach München. Der Grund: Ein Besuch bei der Familie Güven. Taner Güven war Daums Dolmetscher in der Türkei und ist gleichzeitig gut mit Alper Kayabunar befreundet. Er organisierte das Treffen der beiden Trainer. Über fünf Stunden verbrachten Daum und Kayabunar bei der Familie Güven, fachsimpelten über Fußball und besprachen Privates. Es war das erste Mal, dass Kayabunar auf den Meistertrainer traf.

Fan von Fenerbahçe und Roberto Carlos: Türkgücüs Kayabunar trifft Christop Daum

„Ich war brutal fasziniert, wie offen und herzlich er war“, schwärmt Kayabunar von Daum. „Als ich reinkam hat er gesagt: Du bist Alpi von Türkgücü, ich hab schon viel von deinen Erfolgen gehört.“ Nach knapp fünf Minuten fühlte sich Kayabunar als kenne er Daum bereits seit Jahren. Besonders für ihn: Als Kind war er großer Fenerbahçe-Fan. Daum trainierte seinen Verein und seine Kindheitshelden wie Alexsandro de Souza und Roberto Carlos.

Logisch, dass Kayabunar ihn alles fragen musste. Wie geht man mit solchen Superstars um? Wie führt man eine Mannschaft, die aus so unterschiedlichen Charakteren besteht? „Christoph hat mir sehr viele Tipps gegeben, aber auch stets betont: Alpi, das sind meine Erfahrungen. Du kannst es annehmen oder nicht“, erzählt Kayabunar.

Für den Türkgücü-Trainer wertvoll: Als Interimstrainer in der 3. Liga hatte Kayabunar Spieler in der Mannschaft, die Nationalspieler waren und denen er sagen musste, wie sie Fußball spielen sollen. „Das war nicht immer ganz leicht“, gesteht er. Daum habe ihm seine Ansichten geteilt, wie man mit solchen Ausnahmespielern innerhalb des Kaders umgehen kann.

Kayabunar und Daum schauen Bundesliga und Istanbul-Derby

Neben den fußballerischen Tipps hat Kayabunar vor allem aber auch einen Freund gewonnen. Daum lud ihn direkt zu einem Besuch in Köln ein. „Das ist nochmal besonders für mich als Türke. Christoph Daum ist in der Türkei ein großer Name. Er ist dreimal türkischer Meister geworden“, sagt Kayabunar.

Während des Treffens lief zuerst die Bundesliga-Konferenz, später schauten sie Galatasaray gegen Beşiktaş und das Spiel des FC Bayern. Unterdessen fragt Daum auch Kayabunar immer wieder nach seiner Meinung, um sich auf den Doppelpass vorzubereiten, sagt Kayabunar scherzhaft: „Das ist schon wahre Größe. Ich habe Christoph ein bisschen ins Herz geschlossen.“ (btfm)