Claus Schromm: Mit Zuversicht Richtung Aufstieg

Daumen hoch für seine Mannschaft. Claus Schromm will mit Haching in die 3. Liga.

SpVgg Unterhaching - In der tz-Expertenkolumne schreibt dieses Mal Hachings Trainer Claus Schromm. Er freut sich, dass es wieder losgeht und fiebert der Relegation entgegen.

Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht! Unser bisher letztes Pflichtspiel liegt mehr als drei Monate zurück. So eine lange Winterpause hatte ich bis dato noch nie. Ich hoffe auch, das bleibt einmalig. Wir haben uns daher in der Vorbereitung immer wieder kleine Ziele gesetzt. Das Trainingslager in Spanien haben wir zum Beispiel dafür genutzt, in der Offensive stark an Details zu feilen. Auch im athletischen Bereich sind wir auf einem sehr guten Weg.

Außerdem haben wir für unsere Jungs individuell eine Ist-Situation erstellt: Status Stammspieler? Status Bank? Status Tribüne? Vor diesem Hintergrund wurde jedes Spiel einzeln positiv, negativ oder neutral bewertet. Die meisten Pluspunkte hat Chris Greger gesammelt, der damit Druck auf unsere Stamminnenverteidigung macht. Insgesamt war es beeindruckend zu sehen, wie viel Spannung und Motivation im Team ist. Deshalb sage ich auch: Wir werden die Regionalliga-Meisterschaft gewinnen und uns für die Relegationsspiele qualifizieren. Die lassen wir uns mit 19 Punkten Vorsprung nicht mehr nehmen – das ist Fakt!

Die Regeln der Relegation sind dann natürlich „kein Honigschlecken“. Wer möchte denn schon, dass nach einer überragenden Saison zwei einzelne Spiele über Aufstieg und Nicht-Aufstieg entscheiden? Da müssen wir aber durch und wir sind zuversichtlich, dass wir das dann auch noch packen. Bisher beobachte ich die anderen Regionalligen – und unsere potenziellen Gegner Jena, Meppen, Gladbach II, Mannheim und Elversberg – eher am Rande. Einen Lieblingsgegner habe ich ohnehin nicht. Viel lieber wollen wir der Angstgegner für alle anderen Teams sein. Jetzt wird uns erst einmal am 22. Spieltag der Tabellenvierte FC Augsburg II auswärts alles abverlangen. Ich bin gespannt, wie wir in die zweite Saisonhälfte starten. Vor allem freuen wir uns alle, dass damit die ewig lange Winterpause zu Ende geht.

Quelle: fussball-vorort.de