Dank UEFA: Heimstetten erhält 20428, Unterföhring 51071 Euro

Unterföhring/Heimstetten – Der FC Unterföhring und der SV Heimstetten dürfen sich gut ein halbes Jahr nach der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich über einen Geldregen freuen.

Für die Abstellung ihrer Liechtensteiner Nationalspieler Martin Büchel und Sandro Wolfinger zu Qualifikationsspielen bekamen sie nun fünfstellige Beträge des europäischen Verbandes überwiesen. Die UEFA schüttete 150 Millionen Euro aus an 641 Vereine in Europa für die Abstellung ihrer Spieler. Diese deutsche Geldrangliste führt natürlich der FC Bayern München an mit 2,9 Millionen Euro.

Der FC Unterföhring bekam für die zehn Qualifikationsspiele von Martin Büchel (29) 51 071,80 Euro und liegt damit zwischen den Zweitligisten Düsseldorf (55 599) und Bochum (39 954). Der SV Heimstetten kassiert für den mittlerweile nach Wolfratshausen gewechselten Sandro Wolfinger (25) noch 20 428,72 Euro und hat Zweitligisten wie Union Berlin (17 899) oder Dynamo Dresden (4310) hinter sich gelassen. Der Heimstettner Fußball-Chef Michael Matejka erklärte, dass der Spieler einen Teil des Geldes bekomme und der Rest in die Jugendarbeit flie- ße. Beim FC Unterföhring bedeuten die 51.000 Euro in etwa die Hälfte des Spieleretats der ersten Mannschaft. Präsident Franz Faber erklärt, dass der Geldregen in den Gesamtetat des Vereins fließe und so allen Mannschaften zu Gute kommt.

Faber verweist darauf, dass der FC Unterföhring für die Sonderzahlung aber auch Opfer bringen müsse. Wegen dieser Länderspiele fehle Martin Büchel etwa acht bis zehn Wochen im Jahr. In der Bayernliga gibt es im Gegensatz zu den Bundesligen keine Pausen während der Länderspielphasen. „In der Zukunft rechne ich mit keinen weiteren Geldern“, sagt der oberste Funktionär des Bayernliga-Zweiten. Jetzt wird aktuell die Qualifikation zur Weltmeisterschaft gespielt ohne Aussichten auf neue Überweisungen.

Im Gegensatz zum europäischen Verband UEFA bezahlt der Weltverband FIFA keine Abstellungsentgelte aus den Einnahmen der nächsten Weltmeisterschaft. Faber fügt nur schmunzelnd hinzu, dass „wir Martin in Watte packen werden, damit er bis 40 Nationalspieler bleibt.“ Der erfahrene Internationale aus Liechtenstein (64 Länderspiele, zwei Tore) kam zufällig nach Unterföhring wegen eines Studiums. Das ist nun abgeschlossen, aber er fühlt sich im Münchner Norden so wohl, dass er hier wohl auch seine berufliche Existenz aufbauen dürfte.

Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de