„Am wichtigsten ist, dass man so ein Spiel auch gewinnt“ - Joker Deißenböck lässt Forstern jubeln

Einsatz mit Köpfchen: Forsterns Vera Funk (r.) erkämpft sich hier den Ball gegen Paula Schott. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Auftaktsieg für die Frauen des FC Forstern! Dank eines verwandelten Elfmeters von Deißenböck fahren die Gastgeberinnen gegen die SpVgg Greuther Fürth drei Punkte ein.

Forstern – Spannend bis zur letzten Spielminute war das Bayernliga-Auftaktmatch der Forsterner Frauen gegen den Aufsteiger, die SpVgg Greuther Fürth. Gegen die stark defensiv agierenden Gäste brachte erst ein Elfmeter die Entscheidung.

„Es ist das erwartet schwere Spiel gegen eine tief stehende Mannschaft.“

Von Beginn an lauerten die Gastgeberinnen auf Fehler der Kleeblatt-Kickerinnen, denen es nicht gelang, von hinten heraus das eigene Spiel aufzubauen. Nach einem Ballgewinn setzte Veronika Auer in der 8. Minute das erste Ausrufezeichen. Ihr Schuss aus knapp 25 Metern landete aber an der Latte. Im Anschluss wurde Fürth bissiger in den Zweikämpfen, wodurch die Partie kurzzeitig etwas ausgeglichener war. Doch das Chancenplus des FCF war weiterhin eindeutig: Lena Greimel setzte ihren Schuss aus spitzem Winkel knapp neben das Lattenkreuz, bevor kurz vor der Pause eine Flanke von Youngster Vera Funk auf Kapitänin Franziska Stimmer nur mit Glück geklärt werden konnte. „Es ist das erwartet schwere Spiel gegen eine tief stehende Mannschaft“, bestätigte Forsterns Trainer Sebastian Wiese.

Zahlreiche Chancen für den FC Forstern

Mit dem Wiederanpfiff folgte ein Spiel auf ein Tor. Fürth konnte sich keine einzige Chance mehr herausspielen. Über weite Teile hinweg positionierten sich die Gäste in der eigenen Hälfte und warteten auf Konter. Doch die Forsterner Defensive war nicht zu durchbrechen. Im Angriff versuchten die Gastgeberinnen, sich durch die engen Räume zu kombinieren, doch zu oft kam der letzte, entscheidende Pass nicht an oder ein Foul bremste gar den gesamten Angriff aus.

Besonders Veronika Auer fehlte beim Saisonauftakt das nötige Glück. Ob per Freistoß, im Alleingang gegen die Torfrau oder auch per Fernschuss – der spielstarken Stürmerin wollte der entscheidende Treffer einfach nicht gelingen.

Joker Deißenböck beschert Forstern den Heimsieg

Kurz vor Schluss wechselte Wiese dann die erfahrene Julia Deißenböck ein, die nach einem Foul im Strafraum direkt Verantwortung übernahm. Souverän ins linke Eck verwandelte die lange verletzte Fußballerin den Last-Minute-Elfmeter (90.) und sicherte damit ihrem Team die ersten drei Punkte. „Am wichtigsten ist es, dass man am Ende so ein Spiel auch gewinnt“, erklärte der FCF-Coach, für den der Sieg mehr als verdient war. „Im Heimspiel mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist immer gut und war uns extrem wichtig.“ (Franziska Kugler)