„Hauptsache, es geht jetzt endlich los“ - Der ASV Glonn startet in die Kreisklasse

Von: Wolfgang Herfort

Startet mit dem ASV Glonn in die Kreisklasse München: Jakob Stefer. © ASV Glonn

Mit etwas Verspätung startet nun auch der ASV Glonn in die Saison in der Kreisklasse. Der Auftaktgegner ist die Reserve des Bayernligisten Kirchheimer SC.

Kirchheimer SC II - ASV Glonn Do., 20:00. „Wir sind tierisch froh, dass wir jetzt auch endlich dran kommen“, sagt ASV-Coach Wolfgang Gartner. Es sei nicht leicht, die Spannung so lange hoch zu halten. „Du weißt nicht, wo du stehst, woran du arbeiten sollst.“ Problematisch auch die Zusammensetzung der Mannschaft. „Von der, die sich eingespielt hat, muss ich jetzt einen ganzen Schwung ersetzen“, so Gartner. „Aber das ist wurscht, wir fahren nach Kirchheim, um das Maximum raus zu holen.“

Ob man dabei auf Bayernliga-Spieler trifft, weiß der Glonner nicht. „Ist auch egal, daran können wir nichts ändern. Entscheidend ist der Wille, den wir auf den Platz bringen.“ Man gut vorbereitet. Ein Ergebnis, wie es der VfB Forstinning II zuletzt gegen die Kirchheimer Zweite schaffte (1:0-Erfolg) sollte „nicht unmöglich sein, jedenfalls wollen wir etwas mitnehmen“.

Man wolle nach 90 Minuten vom Platz gehen mit dem Gefühl, „alles gegeben“ zu haben. „Wenn wir verlieren und die anderen waren besser, ok, dann muss man das akzeptieren.“ Aber selbst dem würde der ASV-Trainer Positives abgewinnen. „Dann wüssten wir zumindest, woran wir in nächster Zeit arbeiten müssen. Hauptsache, es geht jetzt endlich los.“ (Wolfgang Herfort)