Keine Dummheiten gegen Ezelsdorf: FC Forstern will zurück in die Erfolgsspur

„Diese Woche haben wir sehr gut trainiert“ – Forsterns Coach Sebastian Wiese geht optimistisch in das Heimspiel gegen Ezelsdorf. © Kai Schaubeck

Mit voller Kapelle gegen Ezelsdorf: Der FC Forstern peilt in der Frauen-Bayernliga den vierten Saisonsieg an – und kann bei einem Dreier auf Platz zwei klettern.

Forstern – Einen „unangenehm zu bespielenden Gegner“ empfangen am Samstag um 18 Uhr die Fußballerinnen vom FC Forstern. Gegen den FC Ezelsdorf gilt es nach nur einem Punkt aus zwei Partien „zurück in die Erfolgsspur zu finden und Selbstvertrauen für die zweite Hälfte der Hinrunde zu holen“, erklärt FCF-Coach Sebastian Wiese. Dabei will der 39-Jährige zeigen, „dass die Heimniederlage gegen Augsburg eine Ausnahme war“.

„Wir können nahezu in Bestbesetzung antreten, und das wollen wir auch zeigen.“

Denn zuvor hatten sich die Forstener besonders auf heimischem Rasen stark präsentiert. Und auch jetzt gibt sich Wiese zuversichtlich: „Diese Woche haben wir sehr gut trainiert, und der Kampf um die Kaderplätze hat das Niveau noch einmal angehoben. Wir können nahezu in Bestbesetzung antreten, und das wollen wir auch zeigen.“ Neben den Langzeitverletzten Anita Wimmer und Viola Leibold fehlt Johanna Stadler.

Allerdings warnt der Trainer davor, sich von der Platzierung des nächsten Gegners täuschen zu lassen. Zwar belegt der TSV mit gerade einmal sechs Zählern aktuell einen der drei Abstiegsränge, hat allerdings die meisten seiner fünf Partien nur knapp verloren. Dazu zählt auch das Match gegen den FC Stern München, dem sich Ezelsdorf in der vergangenen Woche in der 90. Minute zuhause 1:2 geschlagen geben musste. Und auch Forstern kam im letzten Aufeinandertreffen in der Bayernliga nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Tipp: 2:0 für Forstern. (Franziska Kugler)