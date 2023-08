„Da fällt schon eine Last ab“ - Langengeisling atmet nach zweitem Saisonsieg durch

Zweiter Dreier in Folge! Der FC Langengeisling ist nach dem verpatzten Saisonstart zurück auf der Siegerstraße. © Michael Buchholz

Wichtiger Dreier für Langengeisling beim Aufsteiger Teisendorf! Der FC dreht einen frühen Rückstand und findet nach drei Niederlagen zum Saisonstart in die Spur.

Teisendorf/Langengeisling – Der Knoten scheint geplatzt zu sein: Nach dem etwas glücklichen 2:1 über den ESV Freilassing ist dem so schwach gestarteten FC Langengeisling ein Auswärtserfolg gelungen: Das Team von Spielertrainer Maxi Hintermaier setzte sich am Sonntag bei brütenden Temperaturen 3:1 (1:1) bei Aufsteiger TSV Teisendorf durch. Nach Sieg Nummer zwei kletterte das ehemalige Schlusslicht auf Rang acht und kann erst einmal tief durchschnaufen.

„Wenn man nach zehn Minuten hinten liegt, fragt man sich schon, ob das gut geht.“

„Da fällt schon eine Last ab. Unser Sieg war im Großen und Ganzen aber auch verdient“, freute sich Hintermaier, der in der Hitzeschlacht nach dem frühen Rückstand schon seine Befürchtungen hatte: „Die Temperaturen mussten ja beide aushalten, aber wenn man nach zehn Minuten hinten liegt, fragt man sich schon, ob das gut geht.“ Die Hausherren – die Partie wurde wegen Sanierung der eigenen Anlage in Oberteisendorf ausgetragen – waren einen Tick präsenter, und als Andreas Buchberger in der 10. Minute gegen einen aufgerückten Verteidiger etwas zu robust einstieg, gab es Strafstoß für den Aufsteiger. „Kann man schon geben, es war ein Kontakt da“, so Hintermaier. Daniel Stippel ließ sich die Chance nicht entgehen und verlud den ansonsten sicheren Michael Hierl.

Remis zur Pause

Geisling war aber nicht beeindruckt. Nach einer Ecke von Hintermaier hatte Maxi Maier eine erste Kopfballchance, ehe Hierl sein Team wenig später mit einer Parade im Spiel hielt. „Die Teisendorfer haben uns praktisch überhaupt nicht angelaufen, aber da wussten wir erst mal nicht so viel damit anzufangen“, sagte Hintermaier, der mit einem weiten Einwurf in der 20. Minute die erste ganz große Chance der Gäste durch David Riederle einleitete, der aber an Keeper Patrick Brunold scheiterte. Besser klappte es in der 32. Minute nach einer Ecke von Hans Dornauer, bei der die Teisendorfer Maxi Birnbeck übersahen, der die Kugel im Zentrum aus acht Metern über die Linie grätschte.

Riederle und Dornauer lassen FC jubeln

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste eindeutig präsenter. Und als sich ein TSV-Verteidiger nach Einwurf von Dornauer verschätzte, war Riederle mit einer Direktabnahme erfolgreich, die sich über den Keeper senkte (57.). Hintermaier: „Nicht ganz unhaltbar, aber was soll’s. Jedenfalls eine schöne Aktion.“

In der 68. Minute durften die Gäste, die nun Druck machten, erneut jubeln: Nach Freistoß von Maier war Dornauer mit dem 3:1 erfolgreich – der Wille der Teisendorfer war gebrochen. Nach einer Verletzung musste der Aufsteiger zu zehnt spielen, weil das Wechsel-Kontingent erschöpft war. Und schließlich zu neunt: In der 90. Minute sah Daniel Köck noch Rot. (Michael Buchholz)