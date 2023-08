Der FC Langengeisling ist wieder in der Spur: Dritter Sieg in Serie gegen den TuS Raubling

Von: Wolfgang Krzizok

Eiskalter Abschluss: Langengeislings David Riederle (l.) überwindet Raublings Torwart Alex Kuile zum 1:0. Marius Pappenberger, Maxi Birnbeck und Bastian Unsin (v. l.) beobachten gespannt die Szene. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Endlich läuft es beim FC Langengeisling. Im Heimspiel gegen den TuS Raubling bejubelt die Hintermaier-Elf den dritten Dreier in Serie.

Langengeisling – Der FC Langengeisling ist wieder auf Kurs. Nach einem katastrophalen Saisonstart mit null Punkten aus dem ersten drei Spielen, bei einem Torverhältnis von 1:8, hat die Mannschaft von Spielertrainer Maxi Hintermaier beim 2:0 (1:0) gegen den TuS Raubling den dritten Sieg in Serie eingefahren, der auch voll verdient war. Letztlich hatten die Geislinger den größeren Siegeswillen gezeigt.

Alle an Bord beim FC Langengeisling

FCL-Coach Hintermaier konnte aus dem Vollen schöpfen und hatte fast zwei komplette Teams zur Verfügung – zehn Spieler saßen auf der Bank. Die Raublinger dagegen hatten nur fünf Ersatzspieler dabei – aber dennoch die erste Möglichkeit. Nach nicht einmal zwei Minuten tankte sich Bastian Unsin durch, doch seine gefährliche Hereingabe, fing FCL-Torwart Michael Hierl spektakulär ab.

Langengeislinger Chancenwucher

Dann aber waren erst einmal die Langengeislinger am Drücker, kamen immer wieder gefährlich über die linke Seite, doch Maxi Birnbeck köpfte knapp vorbei (9.), und Hannes Dornauer traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (13.). Doch nur eine Minute später war die FCL-Führung fällig, als Hintermaier über links vorbereitete und David Riederle per Flachschuss gekonnt abschloss. In der Folge betrieben die Gastgeber regelrechten Chancenwucher: Riederles Heber ging knapp vorbei (20.), Birnbeck vergab eine Doppelchance (21.), Riederle scheiterte per Kopf an Torwart Alex Kuiule (35.) und schoss später drüber (43.), und schließlich landete ein Birnbeck-Schuss in den Armen von Kuile (44.).

Max Maier verwandelt vom Punkt aus sicher

In der zweiten Hälfte kamen die Raublinger zwar besser ins Spiele, weil die Geislinger ein wenig vom Gas gingen, doch zwingende Möglichkeiten ergaben sich nicht. Überhaupt fehlte den Gästen der nötige Biss, und die Körpersprache strahlte alles andere als Zuversicht aus. In der 70. Minute wurde Paul Bucher im Raublinger Strafraum gefoult, und den fälligen Elfmeter verwandelte Max Maier sicher zum 2:0.

Glück für die Gastgeber

Damit schienen sich die Geislinger zufrieden zu geben, denn sie schalteten in den Verwaltungs-Modus, was sich beinahe gerächt hätte. Zunächst landete ein 20-Meter-Kracher von Raublings Alex Lallinger an der Latte (73.), und nur zwei Minuten später entschärfte Hierl mit einer Glanzparade einen Kopfball von Quirin Wolfrum. Der anschließende Eckball kam gefährlich nach innen, und nur mit vereinten Kräften konnten die Gastgeber einen Gegentreffer verhindern. Die letzte Chance der Partie hatte in der Nachspielzeit dann der Spieler, der auch schon die erste hatte, doch Unsin schoss freistehend aus zentraler Position drüber. (Wolfgang Krzizok)