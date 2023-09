„Der Elfmeter gegen uns war schon brutal“ - Langengeisling holt ein Remis in Peterskirchen

Viel Peterskirchener Aufregung, wenn der Langengeislinger Stürmer David Riederle (im blauen Dress) den Ball hat. Foto: mb-presse © mb-presse

Punkteteilung in Peterskirchen: Nach zwei verwandelten Strafstößen kurz vor Abpfiff trennen sich die Hausherren und Langengeisling mit einem 1:1-Remis.

Langengeisling – Nach drei Siegen in Folge hat sich der FC Langengeisling mit einem 1:1 in Peterskirchen in eine 14-tägige Spielpause verabschiedet. Es war ein umkämpftes Spiel mit nicht allzu vielen Torchancen. Richtig spannend wurde es eigentlich erst in der Crunchtime: In der 86. Minute entschied Schiedsrichter Mustafa Kücük vom TV Feldkirchen auf Handelfmeter für Peterskirchen, den Marcus Schauberger mit seinem dritten Saisontreffer zur Peterskirchener Führung verwandelte.

Vier Minuten später blockte ein Peterskirchner Abwehrspieler einen Schuss von Max Maier, wieder pfiff Kücük Handelfmeter, Maier blieb cool und verwandelte sicher zum Endstand (90.).

„Die Szene war mindestens einen Meter vor dem Strafraum.“

„Der Elfmeter gegen uns war schon brutal. Maxi Maier wurde an der Hand getroffen, aber die Szene war mindestens einen Meter vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter stand eigentlich gut, hat dann aber seinen Linienrichter befragt, der 30 Meter entfernt war und bei den Lichtverhältnissen das wohl gar nicht richtig beurteilen konnte“, ärgerte sich Spielertrainer Maxi Hintermaier.

Kaum Chancen in den ersten 45 Minuten

In der ersten Halbzeit sahen die rund 100 Zuschauer wenig Torraumszenen und manchmal auch gar nichts, weil das Flutlicht einige Mal streikte. Während die Hausherren fast nur Langholz spielten und dann schnell nachrückten, hatten die Gäste viel Ballbesitz. FCL-Spielertrainer Hintermaier: „Das ist ja eigentlich nicht so unser Ding, aber wir haben das gar nicht so schlecht gemacht. Die Abläufe hätten schon gepasst, aber wir haben immer wieder ein paar technische Fehler eingebaut oder den letzten Pass schlampig gespielt.“ So auch bei einer Kombination über David Riederle, Hannes Dornauer und Maxi Birnbeck, als der letzte Ball zu lang war.

„Grundsätzlich hätten wir die Räume auf den Flügeln besser nutzen müssen.“

Besser klappte es kurze Zeit später, doch nach Zuspiel von Riederle wurde der Schuss von Hintermaier aus spitzem Winkel noch geblockt: „Da hätte ich vielleicht eher schießen müssen. Grundsätzlich hätten wir in der ersten Hälfte die Räume auf den Flügeln besser nutzen müssen.“

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie dann offener, auch weil die Hausherren alle Standards in den Strafraum der Gäste hämmerten. „Das war gar nicht so einfach zu verteidigen“, so der Spielertrainer der Gäste, der insgesamt nur eine Großchance für die Heimelf gesehen hat, bei der Keeper Michael Hierl gegen einen durchgebrochenen Peterskirchener Angreifer sehr gut reagiert und die Geislinger im Spiel gehalten hat. (Michael Buchholz)