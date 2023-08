Aus 0:2 mach 2:2: Der FC Moosinning kämpft sich gegen Saaldorf zurück

Freude pur! Der FC Moosinning kommt gegen effektive Saaldorfer zurück und sichert sich ein Unentschieden. © mb.presse / Butzhammer

Starke Moral: Der FC Moosinning kommt im Bezirksligaspiel gegen den SV Saaldorf nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holt noch ein Remis.

Moosinning – Mit einem 2:2 (0:2)-Unentschieden beim SV Saaldorf hat der FC Moosinning die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost erfolgreich verteidigt. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand hat sich die Ball-Elf erfolgreich in die Partie zurückgekämpft. Unterm Strich war der Punktgewinn mehr als verdient.

Drei Wechsel im Moosinninger Mittelfeld

Coach Christoph Ball war um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Mit Florian Jakob, Fabian Ulitzka und Mats Behrens musste er seine komplette Mittelfeldreihe ersetzen. So durften Martin Buttstedt, Benedikt Rösl und Alex Auerweck von Beginn an ran, während Stammkeeper Aaron Siegl nach seinem Urlaub wieder im Tor stand.

Zwei-Tore-Vorsprung für Saaldorf

Anfangs kontrollierte der FCM Ball und Gegner, während Saaldorf gewohnt tief in der eigenen Hälfte stand. Bereits in der 2. Minute hätte Moosinning in Führung gehen können, aber nach Pass von Christian Reiser zögerte Alex Auerweck halbrechts vor dem Tor etwas zu lange mit dem Abschluss. So schienen sich die Ereignisse aus der Vorsaison grausam zu wiederholen, als der FCM 1:4 unterlegen war. Dennis Stauf forderte im Mittelfeld vergeblich einen Freistoß, der Ball kam auf rechts zu dem stark abseitsverdächtigen Michael Hauser, und seine Hereingabe jagte Maxi Huber noch leicht abgefälscht zum 1:0 ins Moosinninger Tor.

Die Gäste spielten gefällig weiter, doch mit ihrer zweiten Möglichkeit stellten die Saaldorfer auf 2:0. Einen Freistoß aus halbrechter Position hob der SVS gefühlvoll in den Strafraum, Felix Großschädl stieg in seiner unnachahmlichen Art hoch und köpfte den Ball gegen Siegls Laufrichtung zum 2:0 ein.

Moosinning erhöht den Druck

Moosinning aber hatte eine schnelle Antwort parat. Stauf setzte auf halblinks Maxi Lechner in Szene, dieser schloss sofort mit dem rechten Außenrist ab und versenkte die Kugel unhaltbar im rechten Torwinkel zum 1:2. Danach hatte Moosinning zwar mehr vom Spiel, Torchancen aber blieben Mangelware, da die beiden Defensivreihen sehr konzentriert zu Werke gingen.

Auch in Abschnitt zwei änderte sich nicht viel. Saaldorf stand tief in der eigenen Hälfte, Moosinning ließ Ball und Gegner laufen, war aber vor dem Tor mit dem Latein zumeist am Ende. Auf Saaldorfer Seite versuchte sich erneut Großschädel mit einem Kopfball, aber Siegl hatte keine Mühe. So war es eine Standardsituation, die für den Ausgleich sorgte und die in jedem Lehrbuch ihren Platz finden würde. In der 75. Minute jagte Stefan Haas eine Ecke mit Vollspann zur Mitte, Lechner kam am kurzen Pfosten an den Ball und köpfte unhaltbar zum 2:2 ein. Moosinning war nun mächtig am Drücker, während die Saaldorfer völlig ausgepumpt wirkten. Großschädl konnte ein Zuspiel auf Lechner gerade noch abwehren, einen Freistoß aus 40 Metern von Haas ließ Keeper Thomas Kern durch die Beine rutschen, lenkte ihn dabei gerade noch einige Zentimeter am Pfosten vorbei.

Latte verhindert späte Moosinninger Niederlage

Eine Aktion hatten aber auch die Saaldorfer noch im Köcher. In der Nachspielzeit zog Christoph Voitswinkler einen Freistoß auf den langen Pfosten, Großschädl stieg ein letztes Mal hoch und setzte die Kugel an die Moosinninger Querlatte. (Karl Thumbs)