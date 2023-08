Vierter Sieg in Folge ohne Gegentor: Der FC Moosinning spaziert durch die Bezirksliga

4:0-Sieg gegen Reichertsheim

+ © Riedel Schnell geschaltet: Nach einem Querschläger köpft Maxi Lechner (2. v. r.) zum 1:0 für Moosinning ein und lässt Reichertsheims Torwart Jakob Kohwagner keine Chance. Foto: Riedel © Riedel

Seit vier Partien nicht zu bremsen! Der FC Moosinning schießt Reichertsheim ab und grüßt von der Spitze der Tabelle der Bezirksliga Ost.

Moosinning – Der FC Moosinning mischt die Bezirksliga weiterhin gehörig auf. Gegen den bislang ungeschlagenen Tabellendritten SV Reichertsheim feierten die Gelb-Schwarzen mit einem auch in der Höhe verdienten 4:0 (2:0) den vierten Sieg in Folge, blieben zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor und sind jetzt Spitzenreiter.

Stauf und Auerweck starten für Eschbaumer und Siegl

FCM-Coach Christoph Ball musste sein Team auf zwei Positionen umbauen: Dennis Stauf rückte für den verletzten Matthias Eschbaumer ins Team, und im Tor vertrat Daniel Auerweck Urlauber Aaron Siegl. Die Gelb-Schwarzen übernahmen sofort die Initiative, und bereits nach sechs Minuten durften sie zum ersten Mal jubeln. Mats Behrens brachte den Ball von rechts zur Mitte, ein Reichertsheimer produzierte im Torraum einen Querschläger, Maxi Lechner ließ sich nicht zweimal bitten und köpfte freistehend zum 1:0 ein.

2:0-Halbzeitführung

Fortan lief der Ball gefällig in den Moosinninger Reihen. Stefan Haas setzte einen Kopfball nach Flanke von Thomas Auerweck übers Tor, und Lechner scheiterte nach Zuspiel von Haas an Gästekeeper Jakob Kohwagner. Von den Gästen kam nach vorne rein gar nichts, auf der anderen Seite spielten Fabian Ulitzka und Lechner einen tollen Konter, wobei der letzte Pass an einem Abwehrbein hängen blieb. Besser machte es Moosinning in der 39. Minute: Lechner passte zur Mitte, Haas ließ den Ball durch auf Thomas Auerweck, dieser nahm aus 16 Metern Maß und versenkte die Kugel flach rechts unten zum 2:0.

Die letzte Aktion in Halbzeit eins hatten dann doch die Gäste. Nach einem weiten Einwurf kam Albert Schaberl am langen Pfosten zum Abschluss, er setzte den Ball aber rechts vorbei.

Jakob tanzt die Reichertsheim-Abwehr aus

Die Gäste wechselten in der Pause zweimal und kamen auch mit mehr Elan aus der Kabine, so richtig gefährlich wurden sie aber auch jetzt nicht. Spätestens in der 63. Minute wurden die Hoffnungen des Aufsteigers endgültig zunichte gemacht. Haas zog eine Ecke von rechts nach innen, Dennis Stauf schraubte sich am langen Pfosten in die Höhe und köpfte unhaltbar zum 3:0 ein. Nun begann auch auf Moosinninger Seite die große Zeit des Wechselns, die Gelb-Schwarzen spielten das Ganze aber weiter souverän und abgeklärt runter.

Etwas für Feinschmecker war das 4:0 der Gastgeber. Haas spielte auf Florian Jakob, dieser stellte mit einem tollen Trick die Abwehr blank und vollstreckte flach zum 4:0. In der Folge durfte sich noch Peter Werndl mit einem Fernschuss versuchen, Schaberl setzte den Ball bei einem Abwehrversuch fast ins eigene Tor, und Martin Buttstedt scheiterte nach einem Angriff über links an einem Abwehrbein.

Fazit: Beim FCM läuft es derzeit mehr als rund, die Ball-Truppe spielt einen gepflegten Fußball, lässt kaum gegnerische Tormöglichkeiten zu und zeigt sich im Angriff so effektiv wie schon lange nicht mehr. (Karl Thumbs)