„Auch diesmal würde ich ein 1:0 unterschreiben“ - Hallbergmoos will gegen den TuS die Null halten

Von: Nico Bauer

Mit den eigenen Fans im Rücken will der VfB Hallbergmoos um Moritz Sassmann (am Ball) eine Serie starten. © michalek

Das Erste von vier Heimspielen gegen Kellerkindern steht an: Der VfB Hallbergmoos empfängt den TuS Holzkirchen.

Hallbergmoos – Mit den eigenen Fans im Rücken hat der VfB Hallbergmoos nun eine große Chance: Vier der nächsten fünf Spiele bestreitet der Absteiger zu Hause und könnte mit Erfolgen im Stadion am Airport in die Spitzengruppe hineinklettern. Aber man darf auch Mannschaften wie den nächsten Gegner TuS Holzkirchen (Freitag, 19.30 Uhr) nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Heimstarkes Hallbergmoos

Von den bisherigen vier Heimpartien haben die Hallbergmooser drei gewonnen – und dabei in der Vorwoche gegen den stark eingeschätzten SV Pullach (1:0) ein Ausrufezeichen gesetzt. Die einzige Heimniederlage war das 2:3 gegen den TSV Ampfing, wo der VfB den Gegner etwas unterschätzt hatte. Trainer Florian Brachtel sieht deutliche Vorteile und möchte auf den zuletzt zwei Spielen ohne Gegentor aufbauen. „Auch diesmal würde ich ein 1:0 unterschreiben“, sagt der Coach.

Für ihn ist es ein besonderes Match, weil er gebürtiger Holzkirchener ist und als Kind öfter gegen den TuS spielte. Der aktuelle Sportdirektor Thomas Zetterer war bei Brachtels erstem Trainerengagement in Dornach sein Co-Trainer, und mit der Familie ist er sehr gut befreundet. Das macht diesen Fußballabend für ihn speziell.

„Die sind nicht so schlecht, wie sie dastehen.“

Auf dem Papier ist Holzkirchen eine Pflichtaufgabe: In den letzten sieben Spielen holte die Mannschaft gerade einmal zwei Punkte und ist deshalb auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. „Ich habe viel von Holzkirchen gesehen“, sagt Brachtel. „Die sind nicht so schlecht, wie sie dastehen.“ Das Team habe oftmals nur knapp verloren. Der VfB kommt mit zwölf Punkten nach acht Spielen langsam an den eigenen Anspruch heran. Mit der angepeilten Heimspielserie verbindet man die Hoffnung, sich unter den besten Mannschaften der Liga festsetzen zu können. Die vielen Matches zu Hause kommen durch einen Heimrechttausch mit dem TSV 1860 Rosenheim zustande, der gerade sein Stadion umbaut. Mit Holzkirchen, Rosenheim, Feldmoching und Neufraunhofen hat die Brachtel-Elf dabei durch die Bank Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte.

Alle Mann an Bord beim VfB Hallbergmoos

Dazu kommt, dass der VfB nach zuletzt defensiv stabilen Auftritten mit der vollen Kapelle spielen kann. Auch der verletzte Fabian Diranko bekam nach Untersuchungen Entwarnung. Befürchtet wurde ein langfristiger Ausfall, aber es nichts gebrochen und nichts gerissen. Der Angreifer hat nur eine starke Prellung und könnte schon in den nächsten Wochen wieder ins Training einsteigen.

Diesen Freitag schließt überdies das Sommer-Transferfenster, und das ist beim VfB Hallbergmoos ein recht entspannter Tag. Der Verein hat vollstes Vertrauen in den großen Kader. Zu- oder Abgänge dürfte es nicht mehr geben. Dafür wechselte am Donnerstag der Holzkirchener Stammtorwart Benedikt Zeisel zum FC Ismaning. (Nico Bauer)

Aufstellung: Hundertmark – Opitz, Mayr, Mömkes – Lucksch (Schmuckermeier), Küttner, Radovanovic, Mbaraka – M. Sassmann, Czech - Krause.